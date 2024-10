Addio a Leonardo Gozzi: a Certaldo i funerali del 16enne vittima di incidente stradale

Si terranno lunedì a Certaldo, alle 15, nella chiesa di San Tommaso (in piazza Boccaccio), i funerali di Leonardo Gozzi, il 16enne di Castelfiorentino morto nella sera di martedì 1 ottobre a seguito delle ferite riportate nell'impatto contro un’auto, mentre era alla guida del suo scooter in via Marco Polo a Certaldo.

Il giovane era molto conosciuto a Castelfiorentino e a Certaldo, soprattutto per i suoi trascorsi nel mondo del calcio e delle arti marziali. Era uno studente dell'Istituto Roncalli di Poggibonsi e frequentava la classe terza dell’indirizzo tecnologico elettronica ed elettrotecnica.

