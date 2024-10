Quattro lavoratori in nero, chiuso ristorante a Firenze

Durante un controllo dei carabinieri del Nas e del Nucleo Ispettorato del Lavoro in un ristorante peruviano a Firenze, in zona San Jacopino, sono stati scoperti quattro lavoratori in nero, uno dei quali irregolare sul territorio nazionale. Inoltre, sono state rilevate carenze igieniche, come intonaco staccato dalle pareti e locali in disordine. La titolare è stata denunciata per l'impiego di manodopera clandestina e ha ricevuto una multa di 16.760 euro, oltre alla sospensione temporanea dell'attività.

