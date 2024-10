Rinnovo del consiglio direttivo per La Pia Società Corale Santa Cecilia di Empoli

La Pia Società Corale Santa Cecilia, storica Associazione Corale della città di Empoli, ha rinnovato il proprio Consiglio Direttivo, che resterà in carica fino al 2028. Le elezioni hanno avuto luogo lunedì 16 settembre u.s. e la settimana successiva ha avuto luogo la prima riunione del nuovo Consiglio eletto per l’attribuzione delle Cariche Istituzionali, così come previsto dallo Statuto.

Il nuovo Consiglio Direttivo ha riconfermato la fiducia nel Presidente, Valerio Selmi, e nel Tesoriere, Fabio Merro, voci e volti ormai noti nella storia recente della Corale. La novità più significativa è, invece, l’ingresso di nuovi Consiglieri, la maggior parte dei quali sono associati “giovani”, che rappresentano nuova linfa per la Compagine Consiliare e porteranno sicuramente nuove idee per rendere la Corale S. Cecilia una realtà sempre più inserita nel tessuto sociale della città di Empoli ma anche su tutto il territorio regionale e oltre regione.

Il nuovo Consiglio Direttivo si contraddistingue anche per la maggioranza delle “quote rosa”, che rappresentano oltre il 70% dei membri eletti.

Nel dettaglio le Cariche Istituzionali sono:

Presidente: Valerio Selmi

Vice Presidente: Mariella Bulleri

Tesoriere: Fabio Merro

Segretaria: Maddalena Viggiano

Capo Coro: Silvia Scardigli

Provveditore: Manuela Mori

Archivista: Elena Fontani

L’Associazione, che ormai è di fatto una Istituzione per la città di Empoli, da semplice “Libera Associazione Culturale”, con l’iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) da marzo 2024, è ufficialmente entrata a far parte delle Attività del Terzo Settore. I nuovi membri del Consiglio hanno da subito iniziato a lavorare, in collaborazione con il Direttore M° Simone Faraoni e l’Organista M° Lorenzo Ancillotti, sulla programmazione, per ora fino a luglio 2025, densa di impegni e di collaborazioni di grande livello.

Pia Società Corale Santa Cecilia – Empoli

Piazzetta della Propositura, 3

50053 Empoli (Fi)

e-mail: coralesantacecilia1808@gmail.com

La Pia Società Corale Santa Cecilia, fondata nel 1808 in seno alla Collegiata di S. Andrea, con i suoi oltre due secoli di storia, vanta il primato di Istituzione Musicale più antica della città di Empoli. Nel corso del tempo si è contraddistinta per la sua intensa attività, sia nell’animazione liturgica nella Collegiata che nella partecipazione e promozione di eventi musicali a livello cittadino e fuori dalle mura empolesi.

Fra le tante attività citiamo la presenza costante per la realizzazione dell’Opera in Piazza, evento ormai radicato nelle iniziative del Luglio Empolese, promosso dal Centro Studi Musicali F. Busoni, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica della città di Grosseto, le rassegne musicali presso la Collegiata di S. Andrea e la Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani a Firenze e le collaborazioni con l’Orchestra da Camera Fiorentina, diretti dal M° Giuseppe Lanzetta.

Ospite fissa dei prestigiosi Concerti di S. Andrea organizzati dalla Associazione Mons. Cavini in collaborazione con il Centro Studi Musicali F. Busoni, del tradizionale Concerto di Natale nella Collegiata di S. Andrea e del Concerto di Capodanno in collaborazione con l’Orchestra Empolese “Il Contrappunto”.

Al Consiglio uscente un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e al nuovo Consiglio gli auguri di buon lavoro. La Pia Società Corale Santa Cecilia è aperta a tutti coloro che amano la musica e il canto e invita nuovi coristi ad unirsi alla nostra Associazione.

Fonte: Ufficio Stampa

