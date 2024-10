Riparte il doposcuola 'Scacciapensieri' al Circolo Arci di Pagnana

Dopo la positiva ripartenza dello scorso anno torna “Scacciapensieri”, il doposcuola del Circolo Arci di Pagnana aperto a tutti i bambini e alle bambine dai 6 ai 13 anni. Uno spazio di aggregazione dedicato non solo all’apprendimento, ma anche alla socialità.

L’attività, organizzata e promossa dal Circolo Arci Pagnana APS, riparte con il patrocinio del Comune di Empoli e con la conferma della collaborazione con l’azienda Lapi Gelatine S.p.A. (parte della holding Lapi Group) che ha sede a Empoli proprio vicino al Circolo. Ed è in nome di questo senso di vicinanza, non solo fisica, che l’azienda empolese ha confermato la volontà di sostenere anche per questo anno scolastico il progetto educativo. Un’iniziativa che si era arrestata per problemi organizzativi e mancanza di risorse, ma che finalmente ha ripreso vita lo scorso anno e conferma la sua volontà di essere un punto d’aggregazione e una forma di sostegno per le famiglie del territorio.

Oggi si è svolta, nella sala del consiglio del Comune di Empoli, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa che ha visto riunire le diverse realtà coinvolte. Oltre ai consiglieri del Circolo di Pagnana e della vicepresidente, Daria Degli Innocenti e alla Presidente della Casa del Popolo di Pagnana, Lisa Lavoratorini, erano presenti: la presidente di Arci Empolese Valdelsa, Valentina Papale, il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi, l’assessora alla scuola del Comune di Empoli Maria Grazia Pasqualetti e l’Amministratore Delegato di Lapi Gelatine, Tommaso Lapi.

“Siamo molto orgogliosi di poter dare ancora una volta il nostro contributo per la riuscita di questa bella iniziativa – commenta l’AD di Lapi Gelatine Tommaso Lapi -. Il Doposcuola Scacciapensieri è un progetto educativo in cui abbiamo creduto fin da subito e che ci vede tutti uniti per lo sviluppo delle nuove generazioni. La collaborazione che ci lega ormai da anni con l’Associazione Arci di Pagnana, si intensifica per avere un impatto maggiore sulla comunità di Pagnana e soprattutto per rappresentare uno stimolo di crescita per i giovani e giovanissimi. Questo è anche l’obiettivo che, attraverso il “Progetto Giovani Lapi Group”, stiamo portando avanti da oltre dieci anni anche a livello di Gruppo, con attività di utilità sociale in ambito formativo, sportivo e culturale, come forma di restituzione sul territorio.”

“Scacciapensieri è un progetto a cui teniamo molto e siamo molto contente che riparta – aggiunge Daria Degli Innocenti, vicepresidente del Circolo di Pagnana –. La volontà di tutto il Consiglio è quella di riportare il nostro Circolo a disposizione delle persone, della nostra comunità e non solo e ripartire dai bambini e ragazzi offrendogli spazi dove poter passare del tempo insieme ci è sembrata la cosa più naturale che potessimo fare.”

"Vengo da un incontro importante con il Consiglio comunale delle bambine e dei bambini di Empoli - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, oggi presentiamo un altro evento legato alla scuola. Nello specifico un doposcuola, già dotato di appuntamenti come laboratori, lezioni di inglese oltre al consueto aiuto con i compiti. È importante dare un sostegno di questo tipo a ragazze e ragazzi tra i 6 e i 13 anni perché in questi anni si forma buona parte dei cittadini di domani. Arci, con il sostegno di Lapi Gelatine, sicuramente aiuterà in questo percorso. In più, si valorizza una frazione come quella di Pagnana che diventa centrale in questo bel percorso di crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi"

"Sappiamo tutti come le attività scolastiche siano una grande parte della formazione delle studentesse e degli studenti - afferma l'assessora alla Scuola, Maria Grazia Pasqualetti -. Ma questo talvolta non basta per poter concludere il ciclo di studi. Se sopraggiungono degli inciampi, si rischia di compromettere la crescita dei più giovani. In questo viene in aiuto il doposcuola Scacciapensieri, con un sostegno ai compiti e tante attività collaterali che risulteranno certamente piacevoli. In più ha anche il pregio di avere una tariffa agevolata a sostegno delle famiglie di zona, e non è cosa da poco".

“Il progetto educativo “Scacciapensieri” manterrà le stesse modalità organizzative che lo hanno sempre caratterizzato – spiega la presidente Arci Empolese Valdelsa Valentina Papale – così come la filosofia e il modo di fare pedagogia degli spazi Arci: la trasmissione quotidiana di un altro modo di stare insieme che metta al centro le relazioni. “Scacciapensieri” sarà quindi un laboratorio di crescita sana e di acquisizione di competenze in un ambiente informale e educativo per i minori senza dimenticare un po’ di sano divertimento”.

Nuova offerta ampliata

Le attività hanno preso il via lo scorso 1° ottobre, con una novità: non solo compiti e spazio di aggregazione e socializzazione ma anche laboratori di arti e mestieri: lezioni di inglese, laboratori di riciclo, giochi e molto altro che verranno tenuti di volta in volta anche da persone del territorio empolese che, a titolo volontario, metteranno a disposizione dei bambini le loro conoscenze di arti e mestieri.

Si parte ad ottobre con il laboratorio di inglese.

“Scacciapensieri” sarà aperto il martedì e il venerdì dalle 15.30 alle 18.30, due pomeriggi alla settimana durante i quali i giovanissimi potranno stare in compagnia con personale qualificato.

