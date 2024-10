Insetti, intonaco caduto e sporco: chiuso un panificio

I carabinieri del NAS di Livorno, in collaborazione con la Asl, hanno chiuso temporaneamente un panificio per gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Durante i controlli, sono stati rilevati intonaco esfoliato, depositi di unto e sporco sugli impianti, e la presenza di insetti sul pavimento. L'attività è stata sospesa immediatamente fino alla risoluzione delle problematiche, e il titolare è stato multato per 1.000 euro. I controlli proseguiranno in tutta la provincia di Livorno.

