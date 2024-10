Memorial Parenti, Lupi si aggiudicano la vittoria al tie-break

Inizio di stagione scoppiettante per la Codyeco Lupi S. Croce, brava a rimontare da una situazione complicata e a mettere la freccia nel momento decisivo, sfruttando un calo della formazione ospite.

I ragazzi di casa e la Gruppo Lupi Pontedera hanno onorato questa edizione del Memorial dedicato a Giancarlo Parenti, offrendo due ore di pallavolo intensa ai tanti spettatori presenti sulle tribune del Palazzetto.

Al termine del match, targa ricordo per la formazione ospite, a consegnarla il dirigente e consigliere biancorosso Simone Coltelli. Due i premi speciali, quello “alla critica”, in ricordo di Vittorio Menicagli, assegnato al centrale della Codyeco, Francesco Simoni, e quello “top scorer”, alla memoria di Franco Macchia, vinto da Leonardo Colli con i suoi 19 punti realizzati. Come sempre particolare il momento dedicato a Renzo Parenti, fratello del tifosissimo Giancarlo cui è dedicato il Memorial: accompagnato dal figlio Alberto, ha ricevuto una targa dalla società Lupi e un bellissimo quadro fotografico dalla Curva Parenti, tra gli applausi e la commozione dei presenti. Il presidente Alberto Lami ha poi consegnato nelle mani di capitan Colli il Trofeo edizione 2024 e con la festa della squadra si è chiuso un pomeriggio lunghissimo, iniziato alle 16.00 con la presentazione dell’intero settore giovanile biancorosso, dai corsi di avviamento alle prime squadre. Un evento…nell’evento cui sono intervenuti il consigliere comunale con delega allo sport Flavio Baldi, in rappresentanza ufficiale del Comune di S. Croce sull’Arno, e il consigliere regionale Fipav, Alessandro Del Seppia.

Presente alla partita una folta delegazione di ragazzi della Fondazione Stella Maris, accompagnati dalla d.ssa Graziella Bertini e da altri istruttori.

La gara:

Starting six: Codyeco con Mignano e Da Prato palleggiatore e opposto, Simoni e Caproni al centro, capitan Colli e Pahor in banda, Civinini libero. Gruppo Lupi risponde con Lazzeroni in regia, Frosini in diagonale, Lusori e Menichetti posto tre, Nicotra e Lumini in banda, Maggiorelli e Capponi ad alternarsi nel ruolo di libero.

1 set. Scatta la Codyeco, 4-1. Gli ospiti rientrano e il set prosegue in situazione di equilibrio. Colli trascina i suoi con un diagonale stretto e un pallonetto, 12-10. Il capitano e Simoni chiudono Frosini a muro, 10-14, primo time-out per il grande ex Marco Nuti. Ancora Colli su gran palla di Mignano trova il 16-10. Doppio cambio per Pontedera con Pantalei e Carrai. Bene Da Prato in parallela, Simoni con un pallonetto dal centro difende il +5,19-14. Doppio cambio di ritorno per la Gruppo Lupi. Ancora Da Prato, incontenibile, 20-14 e secondo time-out per gli ospiti. Sul 22-15 Nicotra mette in rete il servizio, lo imita Da Prato, che si riscatta però nell’azione successiva con un missile da seconda linea. Lupi avanti alla sirena, 25-17.

2 set. Secondo set senza cambiamenti. Frosini con ace porta avanti gli ospiti, 6-7, la riprende Mignano con un grande attacco di seconda intenzione. Colli tiene il +1, poi Simoni chiude Menichetti per il 13-11. Potrebbe essere un break spacca-set ma gli ospiti la riprendono: bella giocata di Frosini per il 15-15. Un altro scatto in avanti della Codyeco porta Nuti al time-out e al doppio cambio, ancora con Pantalei e Carrai. La Gruppo Lupi reagisce e si porta in vantaggio, al rientro dopo il time-out di Pagliai ci pensa Colli, messo muro a uno da Mignano (19-19), a rimettere le cose a posto. Le due squadre procedono punto a punto, la partita adesso è spettacolare. Lumini tira giù la “pipe” del 22, ma Nicotra metto lungo il servizio: ancora parità. Sul 23-23 dentro Maletaj per Pahor. Bomba di Frosini, primo set-point per Pontedera e time-out. Al rientro sbaglia Frosini, ma Lumini conquista un nuovo vantaggio. Colli attacca per il pareggio ma la palla sfila fuori, forse toccata dal muro, forse no, risultato 24-26, parità.

3 set. Gli ospiti sono in fiducia e partono subito meglio. Sul 6-8 Pagliai ferma il gioco. La Codyeco torna in campo decisa a ricucire ma Nicotra gioca sulle mani del muro biancorosso e fa scappare i suoi a +3. I Lupi non riescono a trovare continuità al servizio, e soffrono le variazioni in battuta proposte da Pontedera. Sul 13-17 Pagliai chiama il secondo discrezionale. Fa il suo esordio Baldaccini. Sul 15-18 consueto doppio cambio per i blu di Nuti. Gruppo Lupi mette palla a terra con continuità. Sul 18-21 entra Camarri per Caproni al servizio, ma il set scivola sempre più in mani avversarie. Sul 19-24, scivola fuori il primo tempo di Simoni: 19-25, 1-2.

4 set. Gli ospiti si presentano in campo con Pantalei in regia al posto di Lazzeroni, Pagliai conferma Baldaccini come libero. Pahor fa salire la Codyeco a +2, 10-8, e Nuti corre subito ai ripari. Le due squadre procedono di pari passo, poi un bel turno al servizio di Mignano scava il break, 18-15. Nuti avvicenda Lusori con Pozza, poi ricorre al discrezionale sul 19-15, dopo un gran muro di Pahor e Simoni. Gruppo Lupi torna sotto, con Lumini, sempre insidioso con la float al servizio (19-18). Il time-out questa volta è di Pagliai, ma al rientro Simoni mette le cose a posto. La Codyeco, passata la paura, vola via: un pallonetto di Pahor porta i Lupi al set-point (24-19), lo stesso schiacciatore la chiude sul 25-20.

5 set. Tie-break. Subito un time-out per Nuti (4-1), poi un doppio ace di Mignano lancia la Codyeco sul 7-3. I biancorossi giocano con rinnovata fiducia, Pontedera è un po' sulle gambe. Maletaj, entrato su Pahor per un cambio tattico, trova la soddisfazione del punto personale (9-4), subito imitato da Da Prato che costringe la panchina avversaria al secondo discrezionale. 13-7 per i Lupi, set ormai indirizzato e chiuso da due attacchi di Colli.

Notizie correlate