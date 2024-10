Affido, passeggiata e animazione teatrale a Empoli

Una passeggiata animata da uno spettacolo teatrale sul tema dell’accoglienza. E’ questo il biglietto da visita di “Che storie! Una passeggiata per l’affidamento familiare” che si svolgerà a Empoli nel pomeriggio di sabato 12 ottobre.

L’iniziativa, che è organizzata dal Centro Affidi della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa in collaborazione con “La Casa di Hippa e Lella”, la Cooperativa sociale “Il Piccolo Principe” e la Cooperativa sociale “La Pietra d’Angolo”, è finalizzata alla promozione delle varie forme di affidamento familiare e sarà intervallata da alcuni momenti di animazione teatrale sul tema dell’accoglienza e dell’accompagnamento alla crescita di bambini che necessitano di un supporto ulteriore rispetto a quello offerto dalla propria famiglia di origine

La partenza della passeggiata è prevista per le ore 14,30 da Via di Barzino 1 (sede della Cooperativa “Il Piccolo Principe”), mentre l’arrivo è previsto per le ore 16,30 al Parco di Serravalle. Al termine della passeggiata, presso il “Green Bar” (Parco di Serravalle), è previsto un momento conclusivo di festa con una merenda offerta ai partecipanti e con la possibilità di avere informazioni, fare domande agli operatori del Centro Affidi della Sds e ritirare materiale informativo.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con UISP Comitato Empolese Valdelsa mentre l’animazione teatrale sarà a cura della Compagnia Teatrale Giallo Mare Minimal Teatro.

Fonte: Centro Affidi Sds Empolese Valdarno Valdelsa

