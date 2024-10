Boccaccesca 2024, un viaggio tra i sapori nelle strade di Certaldo. Tutte le novità della 26esima edizione

Boccaccesca torna ad incantare il Borgo di Boccaccio: a Certaldo va in scena la 26esima edizione da giovedì 10 a domenica 13 ottobre. Un percorso tra le strade cariche di storia del piccolo borgo medievale alla scoperta di nuovi sapori e odori, di prodotti da scoprire e assaporare.

Boccaccesca nasce nel 1999 proprio con l'obiettivo di far conoscere il territorio attraverso i suoi prodotti agroalimentari ed artigianali. Per la prima volta, in Toscana, una manifestazione popolare parlava del buon mangiare e del buon bere, del buon vivere insomma.

A distanza di oltre venti anni non cambia la filosofia, ma non mancano le novità. Quest'anno sono in particolare due: Boccaccesca inizierà un giorno prima, il giovedì e avrà tantissimi espositori in più rispetto al passato. Per 'orientarsi' tra sapori e sensazioni sarà realizzata una mappa specifica della manifestazione.

abbiamo parlato di tutti i dettagli di Boccaccesca su Radio Lady 97.7 con Claudia Palmieri, direttore artistico della manifestazione e Gianluca D'Alessio di Confesercenti Firenze.

Boccaccesca è un evento organizzato dal Comune di Certaldo in collaborazione con Confesercenti Firenze e Claridea 2. L’ingresso alla manifestazione è libero. Per informazioni e aggiornamenti sul programma www.boccaccesca.it; pagina Facebook e Instagram Boccaccesca Certaldo.

Notizie correlate