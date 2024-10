Il mondo creativo e colorato di Carla Ferretti in mostra agli Amici della Musica

Domenica 13 ottobre alle ore 10:00, a Ponsacco, presso la sede dell'Associazione Amici della Musica sita in Corso Giacomo Matteotti numero 48, si terrà l'inaugurazione della Mostra Pittorica di Carla Ferretti dal titolo "Carla e Colori"

L’evento rappresenta una straordinaria opportunità per gli appassionati d’arte di scoprire il mondo creativo di questa talentuosa pittrice. Carla Ferretti ha iniziato la sua carriera artistica come decoratrice in un importante laboratorio di ceramiche, dove ha affinato il suo occhio attento ai dettagli e la sua sensibilità estetica. Nel 2005 presenta la sua prima opera: un immaginifico gatto nero dagli occhi smeraldo, su un fondo neutro e rosso. Da quel momento, la sua creatività si intensifica, portandola a esplorare una varietà di temi e stili fino a raggiungere una cifra stilistica personale che la distingue nel panorama artistico contemporaneo. Nel corso degli anni, Carla ha partecipato a numerose mostre personali e collettive, ricevendo riconoscimenti e premi per la sua arte. La sua opera è caratterizzata da un profondo legame con la natura, che si traduce in un linguaggio visivo unico e coinvolgente. La prof.ssa Monica Mariani ha descritto l’arte di Carla Ferretti affermando: “L’atto artistico di Carla non si traduce in una semplice imitazione o riproduzione, ma si carica di contenuto espressivo; il pensiero naturalistico e le forme organiche trovano ispirazione nella natura, si associano ad esso pur nell’interpretazione libera di colori e forme.”

L’inaugurazione della mostra sarà un’occasione imperdibile per conoscere da vicino l’universo creativo di Carla Ferretti, interagire con l’artista e apprezzare le sue opere che celebrano la bellezza e la complessità della natura. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questo momento di arte e cultura!

L'evento sarà presentato da Piero Iafrate, scrittore e docente.

Ingresso libero - nel corso dell'inaugurazione l'artista saluterà gli ospiti con drink.

Fonte: Ufficio Stampa

