Pregiudicati e droga, chiuso 15 giorni locale a Empoli

Scatta la sospensione per quindici giorni per un locale di Empoli. Il provvedimento, elaborato dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Firenze, è stato emesso dal Questore della provincia di Firenze Maurizio Auriemma per ragioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica. Partirà da domani, martedì 8 ottobre. Non si tratterebbe del primo provvedimento per il locale, già in passato colpito da casi simili.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, lo scorso anno sarebbe stato infatti teatro di alcuni episodi di violenza, il più grave dei quali avvenuto i primi di novembre del 2023.

Nel fine settimana appena passato, nel corso dell’ultimo controllo degli agenti di piazza Gramsci, "sarebbe emersa nello stesso locale anche la presenza di persone già note alle forze di polizia per reati di varia natura".

I cani antidroga della polizia avrebbero inoltre fiutato e rinvenuto un pacchetto di sigarette con all’interno diverse tipologie di sostanze stupefacenti, tra le quali anche cocaina.

Per questo motivo, "sussistendo ancora una situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica il Questore Auriemma ne ha disposto una nuova sospensione della licenza, notificata in giornata".

