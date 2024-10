Empoli teatri: spettacoli per tutti, dalla prosa al contemporaneo, alle produzioni per bambini e famiglie

Una lunga tradizione di eccellenze artistiche che verrà rispettata anche dalla nuova e ricchissima stagione teatrale empolese: grandi interpreti, nuove produzioni, spettacoli per tutti i pubblici, con trentun spettacoli in cartellone.

La stagione teatrale 2024-2025, per la prosa, le rassegne Dire, fare, teatrare e Teatri di confine è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Due le novità di quest’anno Finalmente domenica e..lunedì, rassegna dedicata alle famiglie, e Lucente, un progetto proposto a classi del secondo ciclo della scuola primaria con le quali in un percorso che prevede incontri e laboratori, verrà riscritta “La caverna” di Platone.

Il cartellone si snoda in vari spazi della città: sei spettacoli della prosa al Teatro Excelsior;

al Minimal Teatro, sei appuntamenti domenicali in doppia replica e cinque spettacoli in matinée per le scuole della rassegna dedicata ai più piccoli Dire Fare Teatrare, quattro spettacoli di Teatri di confine, con proposte in orario serale per famiglie e ragazzi, sei appuntamenti di Teatro contemporaneo, sei spettacoli di Finalmente domenica e lunedì in primavera e poi Lucente.

Un’offerta rilevante, sia in termini qualitativi che quantitativi, che rende la stagione teatrale empolesi una delle più importanti a livello regionale.

Attori e attrici di primissimo piano per la prosa: Milena Vukotic, Pino Micol, Ottavia Piccolo, Gianluca Ferrato, Lodo Guenzi, Angela Finocchiaro, Bruno Stori, Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e Andrea Pennacchi.

«La stagione teatrale empolese non ha mai mancato di suscitare tanta approvazione, e questo lo vediamo sempre con le prelazioni molto alte e i teatri pieni a settimane di distanza dagli spettacoli di punta. A questo si aggiunge anche il fatto che quest'anno il cartellone viene riunificato con la prosa, la rassegna per le famiglie e le nuove produzioni. Ringrazio Fondazione Toscana Spettacolo e Giallo Mare Minimal Teatro per aver curato questo bel cartellone, che ho l'onore di presentare da sindaco per la prima volta» dichiara Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli.

«Come Amministrazione, insieme a questi operatori, crediamo di potervi offrire una programmazione di grande importanza artistica e culturale. Lo scorso anno quasi 3.000 spettatori hanno partecipato ai sei spettacoli della prosa-afferma Matteo Bensi, assessore alla cultura del Comune di Empoli-. Anche quest'anno proponiamo una stagione variegata e di grande qualità, in dialogo con la città e le sue passioni. Per la prima volta mettiamo insieme le rassegne dalla prosa al contemporaneo, con un'attenzione speciale per le famiglie, le bambine e i bambini. Si tratta di 44 spettacoli! E molti meriterebbero una menzione, scelgo un testo a cui Empoli è legatissima. Il primo è Il Calamaro Gigante, riduzione scenica dell'omonima opera dello scrittore toscano Fabio Genovesi, nel 2020 insignito del premio Pozzale-Luigi Russo per un suo precedente romanzo dal titolo Cadrò sognando di volare».

«Solitamente presentiamo una nuova stagione con un cartellone. A Empoli ci presentiamo invece ai cittadini con un vero e proprio bouquet di rassegne - afferma Cristina Scaletti, presidente di Fondazione Toscana Spettacolo onlus -. E ciò affinché l'offerta culturale arrivi davvero a tutti, compresi i più piccoli, che non consideriamo spettatori di domani ma di oggi, con propri gusti e desideri. I diversi cartelloni consentono di fare del teatro un'occasione da vivere insieme, dalle famiglie e dall'intera comunità, per riflettere e divertirsi, crescere e scoprire tutto quello che di magico può donare lo spettacolo dal vivo».

«Una nuova stagione teatrale è sempre una sfida ad intercettare gli spettacoli più significativi per un teatro - spiega Patrizia Coletta, Direttrice di Fondazione Toscana Spettacolo onlus -. I titoli in cartellone rispondono a un pubblico che vorremmo sempre più ampio, con un'offerta culturale per questo plurale e inclusiva. Come di consueto non mancano protagoniste e protagonisti di primissimo piano della scena nazionale, tra i quali Milena Vukotic, Ottavia Piccolo e Pino Micol. E ancora, Lodo Guenzi, Angela Finocchiaro, Bruno Stori, Valentina Melis e Andrea Pennacchi. Ma è poi sulla scelta dei testi che è stata posta particolare attenzione. Gli spettatori potranno incontrare la leggerezza e la profondità della commedia shakespeariana Molto rumore per nulla e dell'Arlecchino di Pennacchi; la forza delle donne di oggi, che con il testo Stai zitta! smontano con intelligente ironia tanti stereotipi di genere. E ancora le introspezioni personali del Calamaro gigante, e le riflessioni sulla nostra storia più recente, come Matteotti. Anatomia di un fascismo. Altrettanto fitto e divertente è il programma per i più piccoli per i quali sono pensati specifici appuntamenti e rassegne. Insomma, un mosaico di visioni poetiche, di stili e argomenti per andare incontro alle tante anime e sensibilità del pubblico».

«Questa stagione teatrale, grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, si rivolge agli empolesi di tutte le età con ben trentuno titoli e quarantaquattro spettacoli di grande qualità.

Giallo Mare Minimal Teatro contribuisce a questa prospettiva lavorando e condividendo con Fondazione Toscana Spettacolo la direzione dei cartelloni di prosa e delle rassegne per famiglie Dire Fare Teatrare e Teatri di confine. A questo si somma il nostro progetto di Residenza artistica, che viene sostenuta dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura, progetto che arricchisce l'offerta teatrale con le programmazioni delle rassegne Teatro contemporaneo e Finalmente domenica e lunedì. Oltre alla programmazione di spettacoli il progetto di Residenza sviluppa attività laboratoriali per cittadini di ogni età, l’ospitalità di residenze temporanee per artisti che provengono da tutta Italia, progetti di promozione teatrale e le attività di produzione "Made in Empoli" che Giallo Mare fa circuitare in Italia e all'estero.» dichiara Renzo Boldrini, direttore della compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro.

La stagione di prosa al Teatro Excelsior

Debutto giovedì 28 novembre con un classico del teatro italiano Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello. In scena tre grandi attori, Milena Vukotic, Pino Micol e Gianluca Ferrato, esempi di eleganza recitativa, stile, profondità del sottotesto, raffinatezza di movenze, guidati dalla sapiente regia di Geppy Gleijeses.

Lunedì 16 dicembre Angela Finocchiaro torna a Empoli con Il Calamaro gigante, spettacolo ispirato all’omonimo romanzo dello scrittore toscano Fabio Genovesi. Insieme a lei sul palco Bruno Stori e un gruppo di otto performer per un movimentato viaggio fuori dal mondo e dallo spazio, seguendo il flusso delle onde. Si ritroverà in compagnia di una creatura strana di nome Montfort, con cui onda dopo onda finirà per vivere le avventure di donne e uomini che hanno avuto il coraggio di abbracciare il mare.

L’anno nuovo porta sul palco dell’Excelsior Lodo Guenzi alle prese con Molto rumore per nulla di William Shakespeare. Come in molte delle commedie del Bardo, si tratta di una storia giocata su scambi di persona, intrighi, duelli e giochi di parole. E proprio i giochi di parole vengono ad assumere in questa vicenda un significato fondamentale: tutta l’opera si articola infatti su equivoci originati in prima battuta da quello che i protagonisti dicono. In scena giovedì 16 gennaio.

Andrea Pennacchi, uno degli attori italiani più amati e apprezzati, torna a Empoli giovedì 13 febbraio con il suo contemporaneo Arlecchino?. Diretto da Marco Baliani, sul palcoscenico Pennacchi indossa la maschera icona della Commedia dell’Arte per trasportarla nella realtà del mondo moderno. Un inevitabile contrasto da cui scaturiscono esilaranti situazioni ma, anche, dissacranti visioni e imperdibili scontri. Arlecchino, con la sua goffaggine e la sua furbizia, attraversa quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni.

Martedì 4 marzo Stai zitta! spettacolo teatrale di Antonella Questa ispirato al libro di Michela Murgia.

Antonella Questa, Valentina Melis, Teresa Cinque e Marta Dalla Via hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe. Inevitabile quindi si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio.

Finale di stagione giovedì 27 marzo affidato a Ottavia Piccolo che porta in scena Matteotti-Anatomia di un fascismo di Stefano Massini, con la regia di Sandra Mangini. Un racconto che parte dalla testimonianza di chi c’era, ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire l’omicidio di Giacomo Matteotti, parlamentare della Repubblica, ucciso per mano fascista il 10 giugno 1924.

Il teatro, la musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, le parole di Massini e la voce di Piccolo si prendono l’impegno di parlare, di ricordare il suo coraggio: «io denuncio all’Italia e al mondo intero che un mostro chiamato fascismo ogni giorno diventa più potente proprio grazie al silenzioso assenso di chi per pigrizia lo svaluta, lo legittima e non lo combatte!

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.00

La rassegna domenicale Dire Fare Teatrare al Minimal Teatro

La stagione dedicata ai bambini è la prima a partire, sei appuntamenti tutti di domenica: si comincia domenica 20 ottobre con il gatto senza stivali della compagnia Gli Alcuni; domenica 27 ottobre una delle ultime produzioni di Giallo Mare Minimal Teatro L’omino dei sogni e l’omino delle nuvole; domenica 3 novembre ancora una produzione di Giallo Mare Ape pina di e con Vania Pucci; domenica 10 novembre la compagnia Prometeo teatro con Brillantina; domenica 17 novembre Piccolo Principe di Matuta teatro e ultimo appuntamento domenica 24 novembre con Trecce rosse di Teatro del drago.

Dire Fare Teatrale scolastiche al Minimal Teatro e al Teatro Shalom

La rassegna Dire Fare Teatrare si rivolge anche alle scuole di infanzia, primaria e secondaria con sei spettacoli di grande qualità, che offrono contenuti poetici ed educativi e varietà di linguaggi espressivi e compositivi. Ecco il programma che si alterna fra il Minimal Teatro e il Teatro Shalom: martedì 21 e mercoledì 22 gennaio Teatro Invito presenta La fiaba dello straniero; mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio Cappucetto e la nonna di e con Vania Pucci, produzione Giallo Mare Minimal Teatro; mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio Teatro Telaio propone Seggioline; mercoledì 12 e giovedì 13 marzo la compagnia Crest presenta Hansel e Gretel; mercoledì 7 e giovedì 8 maggio Fiaba dei mari del sud di Teatro Glug.

Gli spettacoli avranno inizio alle 10.00.

Teatro contemporaneo al Minimal Teatro

Il Teatro contemporaneo debutta venerdì 15 novembre con una produzione di Gogmagog Il coccodrillo da Fëdor Dostoevskij, di e con Tommaso Taddei; mercoledì 4 dicembre Oscar de Summa presenta Rette parallele sono l’amore e la morte; mercoledì 29 gennaio Uthopia propone L’amore ritrovato di Fred Uhlman, adattamento e regia di Ciro Masella, con Masella e Filippo Lai. Venerdì 28 febbraio Maledetta primavera l’ultima produzione di Giallo Mare Minimal Teatro con Armamaxa Teatro con Daria Paoletta, regia di Enrico Messina; mercoledì 12 marzo Gli uomini storti di Carlo Salvador, produzione Gogmagog e Pilar Ternera, in collaborazione con compagnia teatro Rebis, gra finale mercoledì 2 aprile con Affogo!, scritto e diretto da Dino Lopardo con Mario Russo e Alfredo Tortorell, di Gommalacca teatro.

Gli spettacoli inizieranno alle 21, con possibilità di fare aperitivo prima dell’inizio.

Teatri di confine al Minimal Teatro

La rassegna dedicata a famiglie e ragazzi in orario serale (alle 21) sempre di venerdì prevede quattro appuntamenti, si inizia venerdì 20 dicembre con La regina delle nevi di Renzo Boldrini, produzione Giallo Mare Minimal Teatro; venerdì 17 gennaio Stelle della compagnia Piccionaia, venerdì 14 marzo Geppetto della Fondazione sipario toscana e infine venerdì 11 aprile Vassilissa di Michelangelo Campanale, produzione Giallo Mare Minimal Teatro e La luna nel letto.

Finalmente domenica e… lunedì al Minimal Teatro

Questo ciclo di spettacoli per famiglie la domenica pomeriggio e per le scuole il lunedì mattina è la grande novità di questa stagione teatrale, che si inserisce nel progetto di Residenza di Giallo Mare. Un arricchimento del cartellone che intende rispondere a una crescente domanda di teatro da parte delle famiglie e delle scuole. Una programmazione che pone una particolare attenzione sulle fiabe: domenica 23 e lunedì 24 marzo Tina&Gigi del Teatro del Drago, domenica 30 e lunedì 31 marzo Tre porcellini del Teatro delle marionette degli Accettella; domenica 6 e lunedì 7 aprile Il mio amico è un asino di Florian Metateatro.

Gli spettacoli della domenica saranno alle 17.00, mentre il lunedì mattina per le scuole alle 10.00.

Azione speciale Lucente

Lucente è un gioco creativo, fra teatro e filosofia. Il percorso è rivolto a due classi delle scuole empolesi del secondo ciclo della primaria e si struttura in tre incontri

I bambini, in ogni fase del percorso, sono considerati "spettatori attivi", parte interagente del lavoro che ruota intorno alla riscrittura di una grande classico: La caverna di Platone.

Sono previsti tre incontri fra step laboratoriale e visione dello spettacolo con il filosofo Alfonso Maurizio Iacono e gli operatori di Giallo Mare Minimal Teatro.

Campagna abbonamenti e biglietti della prosa

Fino a martedì 8 ottobre agli abbonati della passata stagione è offerta la possibilità di confermare il proprio posto in anticipo rispetto alla campagna per le nuove vendite, o di cambiarlo, con i seguenti orari dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 12 a martedì 15 ottobre con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno disponibili da sabato 19 a martedì 22 ottobre con i seguenti orari: sabato dalle 9.30 alle 12.30, lunedì e martedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. Dal 2 novembre in orario di ufficio e nei giorni di spettacolo dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00.

Le riduzioni sono previste per over 65, possessori di Carta giovani, per gruppi organizzati di oltre 15 persone e per portatori di handicap o invalidità riconosciute, opportunamente documentate; Soci Unicoop Firenze (solo per i biglietti); possessori Carta dello Spettatore FTS (solo per biglietti). Per i Soci Coop è attiva la promozione 1000 mille punti mille emozioni biglietto a € 10, informazioni e adesioni presso i punti vendita Unicoop Firenze.

Per questa stagione si ha un piccolo adeguamento al prezzo di biglietti e abbonamenti. Da dieci anni i prezzi non erano stati modificati. Si tratta di un lieve aumento dei costi che consente di mantenere il significativo livello di qualità della proposta.

Biglietti e abbonamenti della prosa: abbonamento intero € 110; ridotto € 96.

Biglietto intero € 23 - ridotto € 20; ridotto punti Coop € 10€ 10, studenti e under 35 € 8.

La vendita degli abbonamenti e dei biglietti verrà effettuata esclusivamente presso

il Minimal Teatro di Empoli (via P. Veronese, 10) telefono 0571 / 81629 – 83758.

Per gli spettacoli di Dire Fare Teatrare, Teatri di confine e Finalmente domenica e lunedì biglietto € 4,5.

Per gli spettacoli di Teatro contemporaneo biglietto € 8,00 – biglietto più aperitivo € 12,00 con aperitivo (su prenotazione).

Per informazioni ci si può rivolgere al comune di Empoli servizio cultura giovani e sport, telefono 0571/757729–757625 e-mail cultura@comune.empoli.fi.it; Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate