Ultimo saluto a Leonardo Gozzi. Lacrime e ricordi: il dolore di una famiglia, il lutto di una comunità

Le comunità di Certaldo, Castelfiorentino e Poggibonsi si sono riunite oggi per dare l'ultimo addio a Leonardo Gozzi, il giovane di 16 anni tragicamente scomparso a causa di un incidente stradale. La cerimonia funebre, tenutasi presso la Chiesa di San Tommaso a Certaldo, ha visto la partecipazione di centinaia di persone, unite nel dolore per la perdita di una vita così giovane.

Leonardo Gozzi, studente presso l'Istituto Roncalli di Poggibonsi , è deceduto in un tragico incidente stradale nella serata di martedì 1 ottobre. La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente la comunità locale e i suoi amici.

Il funerale ha visto la partecipazione di amici, familiari e conoscenti. Molti amici e compagni di scuola hanno onorato la sua memoria recandosi alla cerimonia con il motorino e indossando varie magliette con frasi che ricordavano il giovane Leonardo Gozzi. Durante la cerimonia sono stati molti i discorsi toccanti, come le parole delle sue maestre: "Ricordo le lunghe chiacchierate che facevamo insieme, era un ragazzo che metteva il buon umore. Portava il sorriso nelle nostre vite"

Leonardo Gozzi era definito "un ragazzo speciale, solare". La comunità, la scuola, i suoi compagni, si sono stretti intorno alla famiglia.

Alla fine della cerimonia, un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro, mentre decine di palloncini bianchi sono stati lanciati in cielo in segno di addio. Il ricordo di Leonardo Gozzi "continuerà a vivere nei cuori di chi lo ha conosciuto", con la promessa "che il suo sorriso non sarà mai dimenticato".

