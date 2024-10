Il Comune di Montopoli celebra la giornata mondiale della salute mentale giovedì 10 ottobre con un'iniziativa dedicata allo psichiatra Franco Basaglia. Una serata di riflessione sulla salute mentale grazie alla condivisione di video e pensieri del medico che ha rivoluzionato l'approccio verso questo tema. L'appuntamento è per giovedì 10 ottobre alle 21.15 in sala consiliare, intervengono Galileo Guidi, presidente del coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale, e Giovanni Callori di Vignale, presidente della rete regionale toscana utenti della salute mentale.

«La salute mentale riguarda ognuno di noi – commentano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini –. Siamo abituati a pensare alla salute mentale legata alla diagnosi psichiatrica o alle neuro-divergenze e non pensiamo all'ansia da prestazione di tanti bambini e adolescenti, allo stress lavorativo che ci leva letteralmente il sonno, alle piccole e grandi abitudini compulsive che condizionano il nostro vivere quotidiano, al malessere che porta al disturbo del comportamento alimentare, alla degenerazione cognitiva e all'alzheimer, ai tanti caregiver che si dedicano h24 ai loro cari fragili. Vivere un problema di salute mentale è ancora considerato un tabù, uno stigma indelebile, talvolta ereditario, un marchio che costringe all'isolamento. 50 anni fa il professor Franco Basaglia ha avuto il coraggio di suggerirci di spostare lo sguardo dalla sindrome alla persona, di affermare che un uomo non è la sua diagnosi e che le relazioni umane e la vita fuori, in mezzo alla gente, sono parte essenziale della cura. L'obiettivo dell'iniziativa è accendere la luce su questo tema e cercare di capirne di più, tutti insieme grazie anche agli ospiti che saranno presenti quella sera».

La Federazione Mondiale della Salute Mentale (WMHF) insieme alla Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno definito il 10 ottobre 2024 “Giornata Mondiale della Salute Mentale”. L’obiettivo di questa giornata è sensibilizzare i governi, ai vari livelli territoriali, e la comunità sull’importanza di investire in questo settore della salute della persona. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che nel mondo quasi un miliardo di persone convive con un disturbo mentale, quando la malattia mentale aggredisce una persona l’intera famiglia viene colpita.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa

