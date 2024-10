Pace, incontro a Empoli con un pacifista israeliano

Proseguono gli incontri del ciclo ‘conoscere per costruire la pace’ che hanno come obiettivo quello di approfondire i diversi conflitti purtroppo presenti nel mondo. Giovedì 10 ottobre alle 21 alla casa del Popolo di Avane si parlerà di quello in Medio Oriente visto con gli occhi di un pacifista israeliano. Il comitato ‘Empoli per la pace’ e ‘mediterranea’, col patrocinio del Comune di Empoli, ospiteranno Guy dell’associazione Ta’ayush. Ad intervistarlo sarà Martina Valente della campagna ‘ponti e muri pax Christi’.

Guy, ormai da tanti anni, è impegnato in prima persona a fianco della popolazione palestinese. L’associazione di cui fa parte, il cui nome significa ‘vivere insieme’, è formata da israeliani e palestinesi impegnati nella difesa dei diritti dei palestinesi. “Noi arabi ed ebrei, israeliani e palestinesi – si legge sul sito ufficiale - viviamo circondati da muri e filo spinato: i muri della segregazione, del razzismo e della discriminazione tra ebrei e arabi all’interno di Israele; i muri dell’apartheid, della chiusura e dell’assedio che circondano i palestinesi nella Cisgiordania occupata e nella Striscia di Gaza; e il muro di guerra che circonda tutti gli abitanti di Israele, finché Israele rimane una fortezza armata nel cuore del Medio Oriente. Nell’autunno del 2000 ci siamo uniti per formare questa associazione, un movimento di base di arabi ed ebrei che lavora per abbattere i muri del razzismo e della segregazione costruendo una vera partnership arabo-ebraica. Insieme lottiamo per un futuro di uguaglianza, giustizia e pace attraverso azioni di solidarietà concrete, quotidiane e non violente per porre fine all’occupazione israeliana dei territori palestinesi e raggiungere la piena uguaglianza civile per tutti”.

Fonte: Ufficio stampa

