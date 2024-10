In ricordo di Leoncino, che se ne è andato un anno fa

Riceviamo da una nostra lettrice e pubblichiamo:

Caro Leoncino, è quasi un anno che non sei più con noi e ancora non mi sembra vero!

Era il 2 novembre 2023, quando hai deciso che era arrivato il doloroso momento di arrenderti, tu che avevi la grinta degna del tuo nome e vitalità da vendere!

Eri per noi fonte di ispirazione per il coraggio che dimostravi di avere.

Hai superato tante prove di salute, ma con la resilienza che distingue gli animali, ti sei sempre ripreso più forte di prima. Ricordo con immenso amore quando ti abbiamo adottato, sono cresciuta con te e averti avuto per quasi 19 anni è stato un onore! Sono felice di aver rinunciato a vacanze e uscite per restare con te negli ultimi anni della tua vita... quando cadevi perché non ce la facevi più, volevo essere lì a rialzarti.

Tutto l'amore che ci hai dato è incalcolabile, ci hai riempito le giornate, fatto ridere con le tue marachelle e fatto riflettere con i tuoi modi garbati.

Grazie a te ho imparato ad amare gli animali. Sei stato sempre pieno di affetto e dolcezza, come solo gli animali sanno essere...

Il bene che ti ho voluto e ti voglio non finirà mai.. e questa è la mia dedica d'amore per te!

La tua sorellona Daniela

Notizie correlate