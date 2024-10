Sul finale l'Abc cade 84-79 in casa dello Spezia Basket Club

Ancora un finale amarissimo per l’Abc Solettificio Manetti, che proprio come sette giorni fa al PalaBetti anche in casa dello Spezia Basket Club si è arresa a fil di sirena: 84-79 il punteggio al quarantesimo sul tabellone del PalaSprint. A decidere la gara sono stati gli ultimi due giri di lancette di una sfida equilibratissima per tutti i quaranta minuti. Purtroppo, esattamente come contro Cecina, le scelte spesso affrettate nei momenti decisivi hanno indirizzato una gara che l’Abc di coach Manetti ha avuto la concreta possibilità di portare a casa, possibilità che però non è riuscita a concretizzare.

“Anche stasera ce la siamo giocata a viso aperto su un campo ostico e contro una squadra che si è dimostrata più concreta ed incisiva nei momenti chiave del match – commenta coach Samuele Manetti -. Come domenica scorsa qualche errore di troppo sia a livello offensivo che difensivo è stato decisivo. Soprattutto in difesa abbiamo alternato momenti in cui siamo riusciti a tenere un buon livello con altri in cui invece non lo abbiamo fatto. Quel che più è mancato, però, è stata la lucidità nel finale, in cui ci siamo affidati a scelte spesso affrettate che poi abbiamo pagato. Anche stavolta abbiamo avuto l’occasione di portarla a casa e di poter allungare quando abbiamo messo la testa avanti, ma su questo aspetto dobbiamo ancora lavorare e migliorare, soprattutto dal punto di vista dell’atteggiamento. Già da domani, però, dovremo resettare e pensare a mercoledì, perché ci aspetta un’altra gara difficilissima in casa nostra e dovremo arrivarci pronti, soprattutto mentalmente”.

LA CRONACA

Quintetti

Spezia: Merlo, Ramirez, Pettinaroli, Morciano, Dias

Abc: Corbinelli, Gutierrez, Lazzeri, Nnabuife, Cantini

Pettinaroli inaugura la sfida, con Morciano che prende in mano l’attacco locale punendo indifferentemente dall’arco e sotto al ferro per il 9-3 dopo i primi tre giri di cronometro. Mentre la difesa castellana fatica a contenere gli assalti spezzini, Merlo firma il 14-5 a metà frazione. Intanto coach Manetti manda in campo Iker Ciano, che con due azioni personali insacca cinque punti in rapida successione e prova a scuotere l’attacco gialloblu: 15-10 al 6′. Un ottimo recupero difensivo di Nnabuife innesca l’ultima azione castellana, chiusa con il 2/3 di Gutierrez dalla lunetta. Il possesso finale, però, è dei locali, con la tripla del solito Morciano a fil di sirena che manda tutti al primo riposo sul 24-18.

Quattro punti di Ciano danno il via alla seconda frazione ma Spezia risponde puntuale con Merlo e Tedeschi mantenendo invariato il vantaggio (28-22 al 13′). Le penetrazioni al ferro di Gutierrez e Nnabuife valgono il -3 al 15′ (29-26) ma le disattenzioni difensive gialloblu permettono a Ramirez e Tedeschi di ristabilire due possessi pieni di vantaggio per la squadra di casa (39-33). Tre punti di Lazzeri, però, tengono a contatto l’Abc, finché Mihajlovic sotto le plance chiude il parziale sul 43-39.

Si riparte con Corbinelli che, rimasto silenzioso fino a questo momento, inaugura la ripresa punendo dall’arco per il -1, seguito dalla giocata in mezzo all’area di Nnabuife che vale il primo vantaggio gialloblu: 43-44 dopo due giri di lancette. La tripla di Ramirez, però, smorza sul nascere gli entusiasmi castellani e fa da preludio al recupero di Carpani che infila il nuovo +6 spezzino (50-44 al 24′). Corbinelli da tre punti prova ad accorciare ma ancora una volta è la difesa gialloblu a farsi sorprendere, con Tedeschi e Morciano che tentano di far decollare la squadra di casa: 57-49 al 26′. Cinque punti di Gutierrez arrivano provvidenziali a punzecchiare i locali finché ancora Corbinelli col suo marchio di fabbrica scrive 60-60 al 29′, che diventa 63-62 alla terza sirena.

Un’azione da tre punti di Gutierrez ristabilisce il vantaggio castellano (63-65), immediatamente annullato da Ramirez e Gogishvili che scrivono di nuovo +1 per i padroni di casa (69-68 al 34′). Da questo momento si gioca sul punto a punto: tra sorpassi e controsorpassi la gara resta senza un padrone fino a due minuti dalla sirena quando, dopo il botta e risposta dall’arco tra Corbinelli e Ramirez, sul 77-77, la giocata in mezzo all’area di Dias prova ad incanalare la sfida e costringe coach Manetti a rifugiarsi nel time out. Dal minuto di sospensione, però, si riparte con la tripla di Carpano che di fatto, sul +5 locale, inizia a far partire i titoli di coda. Così, a mettere il sigillo per la squadra di casa ci pensa Ramirez, che in penetrazione scrive 84-79 e chiude i giochi.

SPEZIA BASKET CLUB – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 84-79

Spezia Basket Club: Carpani 8, Pettinaroli 7, Monaco ne, Ramirez 20, Gogishvili 9, Merlo 14, Giazzon ne, Leporati ne, Morciano 12, Fazio, Tedeschi 10, Dias 4. All. Diacci. Ass. Toffi.

Stats totali: 22/42 (52%) da due, 11/31 (35%) da tre, 7/11 (64%) ai liberi, 46 rimbalzi (31 dif, 15 off), 18 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 18, Rosi, Lazzeri 5, Ticciati ne, Corbinelli 19, Viviani, Carzoli ne, Mihajlovic 4, Nnabuife 17, Cantini, Gutierrez 16. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 18/34 (53%) da due, 8/31 (26%) da tre, 19/23 (83%) ai liberi, 33 rimbalzi (27 dif, 6 off), 19 assist.

Parziali: 24-18, 43-39 (19-21), 63-62 (20-23), 84-79 (21-17)

Arbitri: Cirinei di Pisa, Rossetti di Rosignano Marittimo.

