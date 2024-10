Trovata morta con una ferita alla testa, fermata una persona

Letizia Girolami, 72 anni, è stata trovata morta in un campo a Foiano della Chiana con una grave ferita alla testa, probabilmente causata da un oggetto contundente. Le indagini, che sono proseguite per tutta la notte, hanno portato al fermo di una persona.

La donna, psicoterapeuta e psicologa spirituale, viveva da trent'anni in un casolare della zona con il marito, un pittore canadese. Il corpo è stato ritrovato nella notte tra sabato e domenica, e il primo a dare l'allarme è stato proprio il marito, che ha avvisato la figlia all'estero, la quale ha poi contattato le autorità. Sebbene all'inizio fosse stata considerata l'ipotesi di una caduta accidentale, gli investigatori propendono ormai per l'omicidio, poiché non sono stati trovati oggetti compatibili con la ferita. Un'autopsia chiarirà le cause esatte della morte. La procuratrice capo di Arezzo, GianFederica Dito, è arrivata personalmente sul posto per seguire le indagini.

Notizie correlate