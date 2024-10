Azzurra Gronchi al debutto nel 70esimo anniversario del tartufo più grande al mondo

La neo presidentessa di San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi, con il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ospite stamani negli studi di Radio Lady intervistate da Cristina Ferniani. Stilista fondatrice del brand con il suo nome, col quale è protagonista nel mondo degli accessori in pelle di alta gamma, Gronchi è succeduta a Marzio Gabbanini, che la lasciato dopo la sua nomina ad assessore nel Comune di Montopoli Val d'Arno. Una nomina arrivata a poche settimane dal via della 53esima Mostra mercato nazionale del tartufo, l'evento più importante della città e delle attività di San Miniato Promozione stessa, che quest'anno celebrerà un anniversario speciale.

"Nel 2024 ricorrono i 70 anni del ritrovamento del tartufo più grande del mondo - ha ricordato Azzurra Gronchi - che fu trovato a Balconevisi da Arturo Gallerini col cane Parigi. È un record del quale andiamo fieri, tanto che abbiamo due monumenti uno dedicato al cane Parigi a Balconevisi e uno ad entrambi i protagonisti a San Miniato. La 53esima Mostra mercato nazionale del tartufo renderà omaggio a questo ritrovamento con eventi e iniziativa, ma sarà anche l'occasione per valorizzare il Museo del Tartufo da poco aperto. Inoltre, come San Miniato Promozione abbiamo progetti già avviati e condivisi, da portare avanti con il supporto dei consiglieri già presenti e con il neo consigliere Sandro Saccuti. L'obiettivo è promuovere tutte le eccellenze di San Miniato, non solo il tartufo, tutto l'anno, per far conoscere di più la città in Italia e all'estero".

"La scelta di Azzurra Gronchi è stata una scelta di continuità e rinnovamento al tempo stesso - ha spiegato il sindaco Giglioli - perché era già consigliere in Fondazione, ma è anche una giovane e soprattutto ha delle ottime competenze. In questi anni San Miniato Promozione ha superato molte sfide, compreso quella del Covid. I numeri delle attività vanno bene e ogni anno la festa porta in città oltre 70.000 persone, quest'anno con il terzo finesettimana sconfineremo anche in dicembre"

Una partenza carica di buoni auspici e aspettative, quindi, per il turismo di "questa città che non va mai in ferie", come ha chiosato la conduttrice Cristina Ferniani, dove l'alta stagione turistica, complice la Mostra del tartufo di novembre, arriva fino ai primi di gennaio e poi riparte già con la Pasqua. E se a novembre non piove, come si sono augurati scaramanticamente e reciprocamente Giglioli e Gronchi al termine dell'intervista, sarà un successo.

