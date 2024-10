È scomparso Piero Aretini, socio fondatore della Utensil Tecnica

Empoli perde uno stimato imprenditore. A 76 anni nella giornata di lunedì 7 ottobre è scomparso Piero Aretini, che nel 1976 fu socio fondatore con Vannino Santini della Utensil Tecnica, realtà storica del circondario.

Aretini, dopo oltre cinquanta anni di attività al pubblico, prima come dipendente poi appunto come socio della suddetta azienda, era molto conosciuto a Empoli e non solo. Lo piangono la moglie, le sorelle, i parenti e tutta una comunità.

I funerali si svolgeranno mercoledì 9 ottobre 2024 alle ore 11:30 con rito Cattolico alla chiesa di Ponzano di Empoli. La salma si trova nella camera mortuaria dell'ospedale San Giuseppe di Empoli e sarà disponibile alle visite dalle ore 8 di martedì 8 ottobre.La salma sarà cremata e le ceneri saranno custodite in forma privata.

