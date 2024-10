Nudo in strada e pericoloso, dopo essere evaso dai domiciliari: condannato a tre anni e dieci mesi

Ieri, con rito abbreviato, è stato condannato a tre anni e dieci mesi di reclusione il giovane di origine senegalese che il 1 agosto 2023, fuggito dagli arresti domiciliari, si aggirò nudo per le strade, intimidendo i passanti, vandalizzando diverse autovetture e ferendo due fattorini con una bottiglia frantumata, sottraendogli un pacco. L'episodio, avvenuto in via di Novoli a Firenze. La polizia lo rintracciò in via Toscanini, ma a causa del suo evidente stato di agitazione fu necessario il trasporto al pronto soccorso di Careggi. L'accaduto fu ripreso da alcuni testimoni con i loro telefoni cellulari e le immagini vennero diffuse in rete.

L'uomo è stato quindi condannato ieri per evasione, rapina impropria, lesioni personali aggravate, porto abusivo di arma e rifiuto di fornire le proprie generalità. Assolto invece dalle accuse di danneggiamento e di minacce, in quanto mancava la querela delle parti offese, requisito essenziale secondo la legge Cartabia, e dalla pubblica intimidazione che non è stato ritenuto sussistente.

Una perizia medico-legale ha stabilito che, al momento dei fatti, il giovane - assistito dall'avvocato Luigina Cristiano -, era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ma manteneva comunque la capacità di intendere e di volere. Il ventitreenne era agli arresti domiciliari per un precedente tentativo di rapina di un cellulare.

