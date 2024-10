Giornata del Dono, le iniziative a Montopoli

Missione dono. Si chiama così la doppia iniziativa con cui il Comune di Montopoli in Val d'Arno ha aderito alla giornata del dono 2024. Il giorno del dono è stato ideato dall'istituto italiano donazione e realizzato in collaborazione con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci). Il progetto nasce per diffondere la cultura del dono in tutti i suoi aspetti ed è rivolto a tutti i Comuni italiani. L'iniziativa prevede che si festeggi il dono declinato nei suoi aspetti più diversi, coinvolgendo e rendendo protagonista la società tutta, a partire dalle amministrazioni locali fino ai singoli cittadini che quotidianamente offrono qualcosa di sé alla collettività.

“Quotidianamente sul nostro territorio – hanno spiegato la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini – ci sono volontari e volontarie di associazioni e organizzazioni di carità che impiegano tempo ed energie per aiutare gli altri. Aderendo alla giornata del dono abbiamo pensato a delle iniziative che servissero a valorizzare il loro lavoro, spesso nell'ombra, e potessero supportare i loro sforzi. Per questo motivo venerdì 11 ottobre alle 21 ci troveremo nella sala consiliare del comune per ascoltare le storie e le esperienze delle realtà coinvolte per creare una rete di volontari che si occupano di carità. Sarà un modo per scambiarsi informazioni utili e per conoscersi, un'occasione per tessere fili e legami importanti. Grazie all'Opera piccolo aiuto, alla Caritas della parrocchia di San Romano, all'associazione Cristiano Evangelica Acqua Viva Aps, alla parrocchia di San Romano e alla Finestra del sole per la partecipazione”.

L'altro appuntamento è per sabato 19 ottobre dalle 9 alle 18 quando al supermercato Conad dell'Angelica e al Teatro Monsignor Terreni di Capanne si terrà la raccolta straordinaria di generi alimentari e abbigliamento.

Al Conad potranno essere donati: sale, olio d’oliva, zucchero, farina, pelati, passata di pomodoro, riso, tonno e carne in scatola, lievito, legumi in scatola, latte a lunga conservazione, caffè, fette biscottate, biscotti, pancarré, succhi, alimenti per l’infanzia, omogenizzati, latte in polvere, pannolini, salviettine, assorbenti, dentifricio, sapone mani, shampoo, bagnoschiuma, spazzolini, carta igienica, rotoloni, tovaglioli e materiale scolastico. Al teatro Terreni saranno raccolti anche abiti e calzature già lavati e pronti all’uso e biancheria intima nuova.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate