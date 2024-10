I Nas alla scuola elementare di via Magenta a Castelfranco di Sotto: nessuna irregolarità, segnalate alcune carenze

Visita dei Nas, i nuclei antisofisticazione e sanità dei carabinieri di Livorno a Castelfranco. Questa mattina i militari si sono presentati alla scuola elementare di via Magenta per eseguire una serie di controlli nei locali legati allo sporzionamento e alla somministrazione del cibo nell'area refettorio, dove mangiano i bambini. I carabinieri hanno sostanzialmente rilevato che procedure e protocolli sono corretti, ma hanno anche osservato alcune piccole carenza, questioni relativamente di poco conto, tanto che alla fine non sono stati elevate né sanzioni, né tanto meno atti di interesse giudiziario. I carabinieri hanno verbalizzato alcune prescrizioni che verranno notificate alla Asl e al comune, per l'attuazione delle risoluzione.

Il loro controllo dei Nas non ha interessato né il cibo, né la preparazione dei pasti, né la qualità delle materie prime, comunque a Castelfranco di Sotto il servizio mensa è gestito dalla Cams.

Da premettere che non tutte le prescrizioni indicate durante il controllo sono rivolte al comune. I carabinieri, durante il sopralluogo, a cui era presente anche il sindaco Fabio Mini e i responsabili dei settori interessati del comune, hanno rilevato che nei locali spogliatoio e sporzionamento vi sono alcuni punti, piccole porzioni di muro nella parte bassa circa 30 centimetri complessivi, in cui l'intonaco si è distaccato dal muro. Per risolvere questo problema gli uffici comunali hanno già individuato l'impresa che probabilmente riuscirà ad intervenire già questo fine settimana.

Inoltre, sempre per quanto riguarda le osservazioni che in qualche modo coinvolgono direttamente il Comune, è stato rilevato che la retina contro gli insetti di una finestra, in una anta è mancante e nell'altra è parzialmente danneggiata.

Poi i militari hanno anche rilevato che il boiler per l'acqua sanitaria che serve questi locali , questa mattina al momento del sopralluogo non funzionava, ma su questo è anche stato dimostrato tramite i verbali interni che Camst si era già attivata per risolvere il problema, che infatti in giornata è stato sistemato. La risoluzione di questa problematica comunque compete al gestore del servizio mensa.

Infine nelle osservazioni i militari hanno notato che nel locale refettorio sulle finestre a 4 metri di altezza erano presenti alcune ragnatele. Si tratta di finestre che solitamente vengono pulite durante gli interventi straordinari della ditta che fa le pulizie a scuola, un problema che in prima battuta impegna la scuola.

Complessivamente piccole cose, ma che ora il comune e gli altri soggetti coinvolti, ciascuno per le proprie competenze dirette, sistemeranno nel giro di pochi giorni.

“Alla fine non sono emerse cose gravi o significative, - ha detto il sindaco Fabio Mini - i militari ci hanno giustamente segnalato che ci sono degli interventi da fare, che hanno annotato nel verbale, e che noi ci siamo già messi in moto per risolverli. Complessivamente la visita dei Nas mi ha fatto piacere, perché qui si parla della salute dei bambini e della loro alimentazione. Ero tranquillo, ma certo essere soggetto a ispezione fa sempre stare un po' in apprensione chiunque, ma alla fine non sono emerse situazioni degne di particolare nota e comunque grazie a questa verifica dei carabinieri, ora abbiamo puntato l'attenzione su alcune aspetti che vanno migliorati e ci stiamo già lavorando. Nel giro di pochi giorni sistemeremo tutto”.

