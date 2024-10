Madre e figlio trovati morti in casa nel Grossetano, disposta l'autopsia

È stata disposta un'autopsia sui corpi di Mario Tinto, 71 anni, e sua madre Gina Favaretto, 96 anni, trovati morti nel giardino della loro casa a San Donato. L'autopsia, la cui data deve ancora essere fissata, è stata richiesta per chiarire le circostanze delle loro morti, poiché i corpi non presentavano segni evidenti di violenza. I Carabinieri ipotizzano che Mario sia deceduto a causa di un malore mentre effettuava riparazioni in un pozzo artesiano, e che la madre sia morta nel tentativo di cercarlo. Il magistrato di turno, Giovanni De Marco, ha disposto l'esame autoptico per fugare ogni dubbio sulla natura delle morti.

