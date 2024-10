"Assalto squadrista al picchetto a Seano": Cobas denuncia, in quattro in ospedale

La denuncia è di quelle forti: "Un assalto squadrista al picchetto di Seano". Ignoti hanno assaltato e aggredito con spranghe di ferro gli operai che stavano scioperando fuori dalla pelletteria Confezione Lin Weidong nel comune di Carmignano.

Quattro persone sono finite all'ospedale dopo i fatti, avvenuti nel cuore della notte. Tra i quattro due lavoratori, un solidale e il coordinatore del sindacato Sudd Cobas Luca Toscano. Gli aggressori mentre si dileguavano avrebbero urlato "La prossima volta vi spariamo".

La reazione è stata importante e mentre i feriti andavano in ospedale altri lavoratori di origini pakistane hanno organizzato un corteo notturno per le vie di Prato. I lavoratori delle Acca di Seano e di altre ditte sono entrate in sciopero per tutto il turno notturno. Decine di operai hanno dato vita, nel cuore della notte, ad una manifestazione spontanea nel centro di Prato

Così Sudd Cobas: "Lo denunciamo da anni. Se esistesse una statistica per le aggressioni a lavoratori in sciopero Prato sarebbe in cima alla lista. Ma la statistica non esiste, perché aggressioni del genere sono più uniche che rare in altri territori. Nella provincia di Prato è diventata ormai la normalità. Questa volta gli aggressori erano italiani. Persone assoldate da un sistema mafioso che controlla il distretto e cerca di mettere a tacere i lavoratori e il sindacato che li organizza. Lavoratori che lottano per il diritto di lavorare con dignità 40 ore a settimana invece che 12 ore al giorno 7 giorni su 7".

Ancora Cobas: "Il picchetto a Seano continua. È la sfida che lanciamo a chi pensa di chiudere uno sciopero coa violenza e l'intimidazione mafiosa. Ci attaccano perché gli scioperi vincono e trasformano pezzo dopo pezzo questo distretto, come dimostrato in questi giorni di Strike Day. La mobilitazione nei prossimi giorni si farà più forte".

Notizie correlate