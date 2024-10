Autobus, Del Rosso (ViviAmo): "Amministrazione non tempestiva nell'affrontare il problema"

Abbiamo letto con grande interesse, e senza sorpresa, l’intervento di Simone Londi, sindaco di Montelupo, sui disagi che i pendolari stanno affrontando a causa del caos nei trasporti delle ultime settimane. Non ci sorprende, poiché Londi non è nuovo a prese di posizione importanti, sempre espresse in modo corretto su temi rilevanti per i cittadini.



Avevamo già segnalato i problemi legati alla linea bus 48 nella nostra zona, inviando una mail ad Autolinee Toscana. Successivamente, il 24 settembre 2024, abbiamo ricevuto una lettera dalla Regione Toscana che confermava la presa in carico della nostra segnalazione.



Senza voler alimentare polemiche, però, notiamo che, dall’altra parte dell’Arno, nel nostro comune di Capraia e Limite, l’amministrazione comunale non sembra essere altrettanto tempestiva nell'affrontare le problematiche che interessano i cittadini. Questi temi dovrebbero essere affrontati congiuntamente, e noi restiamo sempre favorevoli a un approccio partecipativo per la loro risoluzione.



Molti dei disagi vissuti dai cittadini di Montelupo sono condivisi anche dai residenti di Capraia e Limite. Per questo motivo, siamo sempre disponibili a sostenere le riflessioni e le iniziative delle realtà vicine a noi, in particolare Montelupo.

Guicciardo Del Rosso - Viviamo Capraia e Limite

