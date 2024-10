Oltre 100 aziende iscritte al corso sul RENTRI promosso dall'Associazione Conciatori

Nei giorni scorsi ha preso il via il nuovo corso di formazione promosso da Associazione Conciatori e Consorzio di Ponte a Egola con il supporto di Industria Servizi per spiegare le novità normative del RENTRI il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

L’attività formativa avviata si articolerà in sessioni di studio per i prossimi tre mesi ed ha intanto riscosso una ampia partecipazione, con più di cento aziende iscritte. Obiettivo del corso di formazione è quello di illustrare caratteristiche e funzionamento del RENTRI, il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, previsto dall'art. 188-bis del Decreto Legislativo 152 del 2006, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

«L’attività formativa sul RENTRI- spiegano i presidenti di Associazione Conciatori e Consorzio Conciatori- è finalizzata alla massima sensibilizzazione su una delle tematiche più attuali quale quella ambientale, peraltro oggetto di normative in costante aggiornamento. Il corso, anche grazie alla partecipazione alle lezioni di aziende preposte ad attività di smaltimento dei rifiuti, avrà un approccio molto pragmatico per consentire di capire al meglio funzionamento e applicazione del RENTRI».

Sullo strumento del RENTRI il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti. L’adozione di un sistema di tracciabilità, in attuazione della Strategia nazionale per l’economia circolare, consente di monitorare i dati ambientali, rendendoli disponibili per le attività di vigilanza e controllo e per le politiche ambientali promosse a livello ministeriale

