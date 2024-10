FIPILI Horror Festival, al via il concorso dei cortometraggi

Il Festival quest’anno omaggia il maestro del cinema americano Roger Corman, regista di molti generi e produttore scomparso lo scorso maggio, con due incontri tematici ispirati a uno dei suoi film più famosi “La Piccola Bottega degli Orrori” (1960). Sarà il dissacrante “critico del web” Federico Frusciante a inaugurare il primo dei due incontri, domani giovedì 10 ottobre alle ore 17.30 al Cinema La Gran Guardia (Via del Giglio, n.18, Livorno), in un incontro con il pubblico sui “B movies” e il cinema di genere a basso costo, che partirà proprio dal processo produttivo di Corman, famoso per saper lavorare con budget ridotti, attori e registi esordienti (si deve a lui la scoperta del talento di Jack Nicholson, Francis Ford Coppola, Robert De Niro, James Cameron) o vecchie glorie del cinema, nell’ottica della minima spesa e della massima resa produttiva.

La seconda giornata di festival inizia alle ore 15.30 al Cinema La Gran Guardia con la prima selezione di cortometraggi in concorso delle categorie Horror, Thriller, Weird e Internazionali, alla presenza dei registi. Si parte con il thriller italiano “Bordovasca” (12’) di Giuseppe Zampella, dove una bambina di sette anni gioca a bordo vasca con il padre e una tranquilla giornata in famiglia si trasformerà in un incubo, si prosegue con: Dorme sepolto (5’) di Martina Girlanda, Nelle tenebre (8’) di Mirko Guerrieri, Alessio Brizzi e Alessandro Capanni e Stendhal (15’) di Vincenzo Sepe dove durante una rapina, due ladri vengono catturati dal custode del museo che si rivelerà essere un artista psicopatico. Arriva dal Brasile invece Valley of souls (15’) di Edileuza Penha de Souza e Santiago Dellape, a seguire A story of solitude and terror (10’) dell’italiano Andrea Sorini. Da non perdere il corto iraniano The story of a theft (15’) di Mahdi Hadizadeh dove un padre racconta al figlio un'intrigante storia di due ladri che, nel tentativo di rubare del denaro, si introducono per errore nella casa di un boss mafioso. A chiudere la proiezione i cortometraggi di registi italiani Gobelin (13’) di Leonardo Gasperoni, Paranoid star (7’) di Luca Paolucci, Andrea Santoro e Mattia Pellegrino e il cortometraggio ambientato nel 1927 The broken match (6’) di Mattia Todeschini e Francesco Cosenza, la storia di tre ragazzi che fanno una roulette russa con la vita, sfidandosi in un gioco pericoloso: uno dei tre dovrà provare a colpire un altro, sparandogli ad occhi bendati. Ingresso unico 3,5 euro.

Il FIPILI entra nel vivo alle ore 17.30 al Cinema La Gran Guardia (Via del Giglio, n.18, Livorno) conl’Omaggio al regista americano Roger Corman “La Piccola Bottega degli Orrori”. Il critico Federico Frusciante parlerà di “B movies” e il cinema di genere a basso costo e presenterà i due cortometraggi fuori concorso 154 (20’) di Andrea Sbarbaro e Riccardo Copreni che vede come protagonista l’attore Giovanni Storti, volto noto del trio comico “Aldo, Giovanni e Giacomo” e LIVER (20’) di Alessio Cuboni. Ingresso unico 3,5 euro.

Il Festival presenta anche quest’anno la consueta vetrina dedicata al cinema indipendente internazionale di genere, con film provenienti da tutto il mondo. Si parte alle ore 19.30 al Cinema 4 Mori con due film presentati in concorso al Sundance Film Festival: “I Saw the tv glow” di Jane Schoenbrun prodotto dalla neonata casa di produzione dell’attrice Emma Stone, al festival e in prima italiana sul grande schermo, racconta le vicissitudini di un giovane ragazzo, alle prese con l’isolamento scolastico; a seguire alle ore 22.00 sarà proiettata la horror comedy "Crazy House” regia degli olandesi Steffen Haars e Flip Van Der Kuil ambientato negli anni '90 e girato in stile “sitcom”, il film segue i Cristians”, la tipica famiglia medio borghese americana, la cui quotidianità viene improvvisamente stravolta da una serie di eventi inaspettati.

Programma completo e maggiori informazioni su https://www.fipilihorrorfestival.it. Cinema La Gran Guardia: Via del Giglio, n.18, Livorno, Cinema Teatro 4 Mori: Via Pietro Tacca n.16, Livorno.

Fonte: FIPILI Horror Festival - Ufficio stampa

