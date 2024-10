Investita da tram a Firenze, 72enne in codice rosso a Careggi

Una donna di 72 anni è finita in codice rosso all'ospedale di Careggi dopo essere stata investita poco prima delle 15 dal tram a Firenze, in via Alderotti, all'altezza della fermata del Poggetto. Ancora da chiarire la dinamica. La donna si trova ricoverata in prognosi riservata con politraumi ma non sarebbe in pericolo di vita. Le telecamere anteriori del mezzo aiuteranno a ricostruire l'accaduto.

La tramvia, a causa dell'incidente, è stat aferma circa 20 minuti creando ritardi e disagi.

Notizie correlate