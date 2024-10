Arriva la prima edizione del Clara-Fest, la festa inagurale del 'Movimento Clara'

Arriva sabato 12 ottobre al Circolo Arci di 'Ponterotto' ad Empoli la prima edizione del Clara-Fest, la festa inaguarale del Movimento Clara.

Il Movimento Clara è nato da un gruppo di ragazzi, studenti e lavorati dell'Empolese-Valdelsa, legati tra di loro dalla necessità e dal desiderio di auto-organizzarsi. L'obiettivo del Movimento è quello di "promuovere una politica dal basso come forma autentica di partecipazione, dove ognuno può contribuire in maniera attiva, sviluppando una consapevolezza critica e collettiva. Riteniamo che solo attraverso la politica dal basso sia possibile costruire un'alternativa concreta e radicale, capace di mettere al centro le persone e i territori, piuttosto che gli interessi economici e finanziari", come si legge nel Manifesto del Movimento.

Il Movimento si intitola in memoria della partigiana empolese Rita Chiarini, nome di battaglia Clara, che divenne una figura di spicco della resistenza contro il nazi-fascismo:"Abbiamo deciso di intitolare il nostro movimento in suo onore volenterosi di preservare gli ideali che hanno animato quel periodo."

Il Movimento Clara si propone come un luogo libero in cui è possibile lo scambio di idee, volto all’autoformazione e alla maturazione di una coscienza individuale e collettiva attraverso iniziative di contro-cultura, feste, manifestazioni e una rivista autoprodotta.

La prima festa inagurale del Movimento sarà ospitata in Via Viaccia 216 presso il Circolo Arci 'Ponterotto' Empoli con la partecipazione dell'A.N.P.I della sezione di Empoli e del Collettivo Studentesco del Liceo Virgilio di Empoli S.A.V..

Il Clara-Fest si aprirà alle 18:30 con un dibattito sulle partigiane e le donne antifasciste è vedrà la partecipazioni di Valerio Chiarini, parente di Rina Chiarini, Giorgia Mariano regista del documentario 'Essere per tutte noi' e Davide Lovito, docente di Storia di Scuola Superiore di Secondo Grado.

Dopo il dibattito ci sarà alle 20:00 un apericena con prenotazione obbligatoria e poi alle 21:30 l'evento sarà animato da ben tre esibizioni live. Ad esibirsi sul palco del Clara-Fest ci saranno: i "Death Cup" con il loro 'Hardcore romantico', i "Plankton" e a chiudere la serata i "Tereskova".

Antonio Lanzo

