Furto in azienda a Fucecchio, Cordone (Lega): "Chiediamo ancora più attenzione alle istituzioni"

In riferimento alla rapina avvenuta in un'azienda calzaturiera nella zona industriale di Fucecchio all'alba di oggi, venerdì 11 ottobre, rapina che avrebbe causato forti danni strutturali al suddetto calzaturificio e forti disagi per la cittadinanza con la chiusura per motivi di Ordine pubblico della Strada Provinciale 11/Circonvallazione di Fucecchio, Viale Colombo e altre strade limitrofe con conseguente sospensione provvisoria dei servizi di trasporto scolastico e di trasporto pubblico locale da e per Ponte a Cappiano, Le Vedute, Querce, Pinete e Galleno come ha fatto sapere il Comune di Fucecchio, dato che la banda che ha messo in atto l'azione criminosa ha bloccato le vie di accesso alla fabbrica in questione con auto e furgoni messi di traverso lungo la strada e ha gettato chiodi a 4 punte sull'asfalto per bloccare eventuali inseguitori, Marco Cordone Segretario della Sezione comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier e ViceSegretario Provinciale di Firenze, dichiara quanto segue: "Innanzitutto esprimo insieme al Direttivo di Sezione la massima solidarietà agli imprenditori vittime di questo gravissimo episodio criminale, imprenditori che danno lavoro a circa 300 persone e ringraziamo sia gli Inquirenti che le Forze dell'Ordine per l'importante lavoro svolto finora sul caso e allo stesso tempo, ben lungi dal voler creare facili allarmismi, esprimiamo anche forte preoccupazione per 'la tutela dell'Ordine pubblico e la Sicurezza dei cittadini' nel territorio comunale di Fucecchio dato che il Comune in questione, rappresentando un importante crocevia tra la Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Pisa e le Province di Lucca e Pistoia, pur facendo parte dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa è anche un notevole attore del Comprensorio del Cuoio e della pelle ed è soggetto a delle dinamiche socio economiche che altri Comuni non hanno.

Pertanto, responsabilmente, chiediamo ancora più attenzione alle Istituzioni preposte, per questo territorio che negli ultimi anni ha vissuto notevoli problemi per quanto riguarda la Sicurezza; non a caso, a suo tempo, avevamo parlato dell'impiego dei militari con funzioni di agenti di polizia dell'Operazione Strade Sicure, in tutto il territorio comunale di Fucecchio oltre al loro impiego nelle Colline delle Cerbaie, infestate dallo spaccio della droga, nonostante l'impegno delle Istituzioni preposte". E continua il Segretario Cordone: "La banda criminale che ha colpito il calzaturificio di Via Giovanni da Verrazzano nella zona industriale di Fucecchio è secondo noi, una banda organizzata che sapeva quello che faceva, dei 'professionisti' del crimine che con quello che hanno messo in atto, hanno creato notevole spavento e disagio a tanta gente perbene ed in ogni caso un forte allarme sociale. Auspicando che col lavoro encomiabile delle nostre Forze dell'Ordine e ci metto anche la nostra Polizia Municipale, tali delinquenti vengano catturati quanto prima, poi dovrà essere applicata rigorosamente dall'Ordine Giudiziario la certezza e l'effettività della pena senza sconti e permessi vari perché, i criminali devono stare in galera e la gente giustamente chiede più Sicurezza visto che non c'è Libertà senza Sicurezza".

Fonte: Lega - Sezione comunale di Fucecchio

