Io Non Rischio, l'assessora regionale Monni davanti ai Gigli

Per la campagna Io Non Rischio. l'assessora alla Protezione civile Monia Monni sarà presente il 13 ottobre alle ore 16 al gazebo ai Gigli di Campi Bisenzio (accanto all'ingresso di Corte lunga).

Io Non Rischio, lo ricordiamo, è un appuntamento nazionale che si svolgerà domenica in tutta Italia, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di protezione civile, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri. L’obiettivo è diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoti, alluvioni, incendi.

In Toscana saranno 40 le piazze coinvolte nell'iniziativa. La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e Fondazione CIMA, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.it tutte le informazioni.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

