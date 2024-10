Rischio idraulico a Stabbia, “La Valle di Leonardo” incontra la sindaca di Cerreto Guidi

i è svolto in Comune un incontro tra l’Associazione “La Valle di Leonardo” e l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi. L’Associazione si è costituita nei mesi scorsi a Stabbia ed è nata da un’idea di un gruppo di cittadini con l’obiettivo, come dichiara la presidente Valentina Prisco, di occuparsi delle problematiche che riguardano il territorio e in particolare del rischio idrogeologico.

Tra le prime proposte vi è il “contratto di fiume”. Si tratta, in sintesi, di uno strumento di programmazione strategica ad adesione volontaria, che si pone l’obiettivo di perseguire la tutela e la valorizzazione dei territori fluviali oltre alla protezione dai rischi idraulici.

Le altre proposte dell’Associazione sono quelle di avere più chiare le azioni di Acque Spa e del Consorzio di Bonifica, auspicando maggiori informazioni sulle attività dello stesso Consorzio, di Acque e dei privati per svolgere sul territorio un’opera continua di manutenzione.

La Sindaca di Cerreto Guidi Simona Rossetti insieme alla giunta, ha accolto con molto favore la nascita di questa associazione per potervi collaborare. “Sottolineiamo il lavoro che l’Amministrazione sta svolgendo da anni, dal downburst in poi, per i progetti e le azioni da fare. Da una parte ci sono le grandi opere per le quali si attendono i finanziamenti del governo centrale, dall’altra ci sono molti lavori legati alle funzioni del Genio Civile da una parte e di Acque Spa dall’altra. Da questo punto di vista, dopo aver fatto molti sopralluoghi sul territorio con gli enti preposti alle manutenzioni e anche con la raccolta delle segnalazioni dei cittadini, l’Amministrazione comunale ha deciso da tempo di coordinare un lavoro che unisca tutti i soggetti (Genio Civile, Consorzio, Acque Spa, Città Metropolitana), in modo da aggiornarsi frequentemente sulle criticità e sulle azioni in atto e in programma”.

Fonte: Ufficio Stampa

