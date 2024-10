Ruba cellulare e chiede soldi per restituirlo, denunciato

Un 35enne è stato denunciato per furto e estorsione a Livorno. L'uomo, di origini nordafricane, alla fine dell'estate sarebbe entrato in azione in piazza Garibaldi. La vittima si sarebbe accorta di non avere più il cellulare, il 35enne gli avrebbe chiesto venti euro per la restituzione. Utilizzando il cellulare per lavoro, ha pagato quanto richiesto salvo accorgersi che la sim non era più nell’apparecchio. Rivoltosi ai carabinieri, sono scattate le indagini. Grazie alla descrizione e alle telecamere di sorveglianza, i carabinieri hanno trovato il malvivente e lo hanno perquisito. Aveva gli stessi abiti del giorno del furto.

Notizie correlate