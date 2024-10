Use Rosa Scotti, lascia Prats

L’Use Rosa Scotti comunica di aver rescisso il contratto con Laura Prats Peinado. L’esterna spagnola classe 1999 dovrà infatti sottoporsi ad un intervento per un problema al ginocchio e così entrambe le parti hanno deciso di chiudere il rapporto iniziato nel settembre scorso.

“Sono dispiaciuto per avere perso una giocatrice così – dice coach Alessio Cioni – Prats è una giocatrice forte sulla quale facevamo molto affidamento perché ero convinto delle sue potenzialità. Oltre a questo sono dispiaciuto per lei che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico per il quale le auguro la migliore riuscita, così che possa tornare quanto prima in campo. Anche se non ha mai potuto dimostrare il suo valore la ringrazio per questo periodo che è stata con noi”. “Come squadra – prosegue – non sarà semplice far fronte ad un’assenza così pesante e quindi tutti dovremo dare qualcosa di più”.

Anche l’Use Rosa Scotti fa a Laura, rientrata a Madrid, i migliori auguri per un veloce ritorno in campo.

