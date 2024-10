Crisi concia, Giannoni: "Situazione preoccupante, ne usciamo solo uniti"

Roberto Giannoni (Forza Italia), sindaco di Santa Croce sull'Arno, venerdì sera è intervenuto come ospite a Castelfranco di sotto, al teatro della compagnia, dove Fratelli d'Italia aveva organizzato un momento di incontro e confronto dei vari rappresentanti del suo partito e del centrodestra per parlare della crisi del conciario e delle azioni che la politica può mettere in campo per sostenere gli imprenditori e l'economia del territorio, con l'obiettivo di uscire da questo momento di crisi del settore conciario.

“La situazione del lavoro nel comprensorio è ancora molto preoccupante. Queste iniziative, come quella di oggi a Castelfranco di Sotto, vanno bene perché ci fanno ragionare sulla crisi e sulla ricerca di soluzioni”.

“Non possiamo pensare – dice ancora Giannoni - di agire né come singole associazioni di categoria, né come singole amministrazioni comunali, né tanto meno come singoli partiti, perché credo che solo uniti possiamo superare questo momento, come dimostrano i nostri comuni che stanno lavorando bene con i tre partiti in coalizione. Credo inoltre che anche un'operazione politica di appoggio ai nostri conciatori sia auspicabile che venga da tutto il centrodestra unito, anche se poi le iniziative dei singoli partiti sono sempre positive”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa

Notizie correlate