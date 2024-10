La Ceccardi sui luoghi dell'alluvione in Valdicecina: "Regione Toscana non dimentichi, servono ristori”

L’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi ha effettuato un sopralluogo stamani in Valdicecina, per visitare la zona colpita dalla tragica alluvione dello scorso 23 settembre che ha causato tre vittime.

“La Regione non dimentichi un territorio che ha avuto oltre 4 milioni di euro di danni” dichiara Ceccardi, che è stata accompagnata nei luoghi inondati dallo straripamento del torrente Sterza dal sindaco di Montecantini Valdicecina, Francesco Auriemma.

“E’ necessario ristorare gli abitanti e i commercianti danneggiati e bisogna farlo quanto prima. Per questo - aggiunge l’europarlamentare leghista -mi attiverò in parlamento europeo come ho già fatto per l’alluvione dell’autunno del 2023 che ha devastato gran parte della Toscana e per cui sono stati erogati 68 miliardi proprio la scorsa settimana”.

“La Lega è da sempre attenta alle piccole comunità, come dimostra anche il sopralluogo del nostro capogruppo in Regione Elena Meini, avvenuto nei giorni immediatamente successivi all’esondazione. Quattro milioni non sono una cifra impossibile da trovare e la Regione, che spesso spende soldi in modo molto discutibile, ha il dovere morale di trovarli, visto che qui ci sono persone che hanno perso tutto. Peraltro non vorrei che si ripetesse quanto accaduto con l’alluvione del 2023, visto che in quel caso molte persone non riuscirono neppure a compilare le domande di ristoro perché non avevano ricevuto indicazioni precise su come farle. E’ necessario quindi che la Regione fornisca indicazioni operative puntuali e comprensibili a chi ha patito danni economici e ad oggi non sa come fare per ottenere i risarcimenti. Infine voglio inoltre ringraziare tutti i volontari che si sono subito attivati per portare il loro aiuto e ricordare con una preghiera le vittime di questa tragedia” conclude Ceccardi.

Fonte: Ufficio Stampa

