Spedizione punitiva a casa della fidanzata: trentenne accoltellato

In tre avrebbero fatto irruzione in una casa di Cascina e avrebbero accoltellato più volte un trentenne di origini tunisine. L'uomo adesso è ricoverato a Pisa in prognosi riservata, è in coma a Cisanello.

Stando a Il Tirreno i fatti sarebbero avvenuti l'11 ottobre nella frazione di San Frediano a Settimo. Il trentenne era nella casa di una cascinese, verosimilmente la fidanzata, che avrebbe fatto di tutto per difenderlo.

In tre avrebbero fatto quella che sembra una spedizione punitiva per motivi passionali. L'uomo sarebbe stato colpito da un coltello e forse anche da un cacciavite. La donna avrebbe chiamato poi i soccorsi, i carabinieri indagano.

