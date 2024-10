Nel Chianti cittadini a lezione di educazione finanziaria

A lezione di educazione finanziaria. Una nuova edizione dell’iniziativa che da qualche anno la Pro Loco di Tavarnelle organizza e porta avanti in occasione del mese dell’educazione finanziaria, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per offrire ai cittadini e alle cittadine un’occasione di conoscenza e approfondimento sulla corretta gestione delle proprie risorse economiche. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle, si terrà presso la biblioteca comunale “Ernesto Balducci” venerdì 15 novembre alle ore 18. Interverranno il consulente finanziario Umberto Bagnoli e l'avvocato specializzato in diritto bancario Giacomo Luddi.

L’incontro “Il ritorno dei titoli di Stato”, aperto a tutta la cittadinanza, accenderà un focus sui titoli di Stato descrivendone le caratteristiche, l’utilità, il funzionamento, il rapporto con il tema dell’inflazione.

“L’obiettivo è quello di far conoscere gli strumenti, – spiega il presidente della Pro Loco di Tavarnelle Val di Pesa Tiberio Corsi - i comportamenti e le modalità più opportune e adeguate all'utilizzo delle proprie risorse”. Ogni incontro accoglierà domande e richieste del pubblico. Sarà presente il sindaco David Baroncelli.

Fonte: Ufficio stampa

