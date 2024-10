Colpisce la moglie al volto dopo una lite, arrestato

Arrestato dai carabinieri a Rosignano Solvay (Rosignano Marittimo) un 40enne per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I militari sono intervenuti in un'abitazione dove una donna aveva avuto un'accesa lite col marito, nel corso della quale sarebbe stata colpita al volto con un pugno.

Una volta al pronto soccorso la donna avrebbe ricevuto dal marito decine e decine di messaggi con offese e minacce di morte. All'arrivo dei carabinieri nell'abitazione della coppia, l'uomo, di origini straniere, è apparso in un forte stato di agitazione perché ubriaco.

Secondo i militari, le violenze fisiche e psicologiche andavano avanti da tempo anche alla presenza del figlio minorenne della coppia. Dopo la convalida per l'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla parte offesa con applicazione del braccialetto elettronico.

Notizie correlate