Prima vittoria dell'Abc in stagione, sconfitta Siena

E’ tutto il talento di Giovanni Corbinelli a mettere la firma sul primo successo dell’Abc Solettificio Manetti. La tripla allo scadere dei 24” nell’ultimo possesso scrive 74-75 sul tabellone del PalaCorsoni e pesa come un macigno. Una vittoria che serviva, dopo tre sconfitte giunte in volata che hanno reso questa sfida ancor più difficile e delicata. Ma se nelle precedenti uscite è stata la testa, prima ancora della tattica, a scavare il solco per l’Abc, stavolta è stato proprio l’atteggiamento mentale dei gialloblu a volere e andare a prendersi questa vittoria.

“Abbiamo fatto la stessa identica partita delle tre precedenti – commenta un soddisfatto coach Manetti – restando sempre a contatto. Ma stavolta, a differenza delle altre, siamo stati bravi a restare concentrati per tutti i 40 minuti e soprattutto nel momento in cui la gara si è decisa. Siena ha saputo metterci in difficoltà quando, con l’uscita di Scott (Nnabuife) per infortunio, abbiamo giocato con quattro piccoli, scavando un break di 10 punti che rischiava di essere decisivo. Ma stasera abbiamo saputo restare lì con la testa, passarci la palla e attaccare al momento giusto, tenendo alta l’attenzione in difesa. Poi, a differenza di altre volte in cui abbiamo subito alcune giocate di esperienza, stavolta i canestri di talento li abbiamo fatti noi, andando a prenderci meritatamente questi due punti. Bravi tutti i ragazzi, è questa la strada su cui dobbiamo continuare a lavorare”.

LA CRONACA

Quintetti

Virtus: Braccagni, Gianoli, Calvellini, Zocca, Dal Maso

Abc: Ciano, Corbinelli, Gutierrez, Nnabuife, Cantini

Dopo i primi minuti in cui la gara stenta a decollare, l’Abc mette la testa avanti a metà frazione con Ciano e Gutierrez per il 6-7. Mentre la difesa castellana alza l’intensità e costringe i locali a diverse forzature, Falaschi inaugura la sua avventura gialloblu infilando il +5 (6-11), seguito dal contropiede di Nnabuife e dalla tripla di Gutierrez che arrivano a suggellare un break di 0-14: 6-16 all’8′. Il botta e risposta dall’arco tra Costantini e Lazzeri vale il 9-19 ma nell’ultimo giro di lancette prima Zocca e poi Braccagni a fil di sirena dimezzano la forbice: 14-19 al primo riposo.

Il solito Zocca inaugura la seconda frazione, seguito da Joksimovic e Bartoletti che concretizzano la rimonta virtussina: 20-20 al 13′. Lazzeri e Cantini ristabiliscono due possessi di vantaggio finché la tripla di Corbinelli arriva provvidenziale per il 20-27 al 15′. Mentre Nnabuife è costretto a lasciare il campo per infortunio, Dal Maso e Zocca prendono per mano l’attacco rossoblu e ricuciono fino al nuovo vantaggio locale: 34-33 con un minuto al riposo lungo. Il gioco a due tra Falaschi e Mihajlovic e la penetrazione al ferro di Gutierrez mandano tutti all’intervallo sul 36-37.

Dopo i primi minuti in cui le squadre si alternano al comando, l’ormai troppo consueto black out castellano lascia spazio a due triple a distanza ravvicinata di Braccagni che girano completamente l’inerzia: 48-41 dopo tre giri di cronometro. Coach Manetti si rifugia nel time out per rimettere ordine e al rientro Cantini insacca sotto al ferro e interrompe il break locale. L’assist di Corbinelli scova Falaschi che ristabilisce il -3 a metà frazione, ed è proprio la tripla di Corbinelli a scrivere 52-51. Bartoletti, però, sale in cattedra e con 6 punti a stretto giro ristabilisce il +7 locale al 28′ (58-51), preludio al 60-52 su cui si chiude il terzo quarto.

L’Abc rientra a zona ma Joksimovic, lasciato solo sotto al ferro, infila due punti facili per la doppia cifra di vantaggio (62-52). Nel momento più difficile, però, si accende Corbinelli che prima dall’arco, poi dalla lunetta ed infine con un assist coast to coast per Gutierrez, punisce a ripetizione: 64-61 al 34′. Il gioco spalle a canestro di Falaschi vale il 66-64 ma Bartoletti ai liberi è una sentenza: 3/3, 69-64 con tre minuti sul cronometro. Corbinelli e Cantini ristabiliscono il -1 (71-70) ma Siena resta in controllo per il 74-70 con 90 secondi da giocare. Lazzeri glaciale fa en plein dalla lunetta e nell’ultimo possesso Corbinelli decide che è giunto il momento di portarla a casa: allo scadere dei 24” la tripla del n.4 gialloblu scrive 74-75. Sul tabellone ci sono 2 decimi, Siena non ha tempo per replicare. Finalmente, Abc.

VIRTUS SIENA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 74-75

Virtus Siena: Bartoletti 13, Dal Maso 12, Joksimovic 4, Zocca 13, Olleia 2, Costantini 9, Calvellini 2, Gianoli 6, Braccagni 13, Senbergs, Bartelloni ne. All. Evangelisti. Ass. Braccagni.

Stats totali: 19/46 (41%) da due, 5/17 (29%) da tre, 21/24 (88%) ai liberi, 32 rimbalzi (21 dif, 11 off), 8 assist.

Abc Solettificio Manetti: Ciano 2, Rosi, Lazzeri 8, Ticciati ne, Corbinelli 24, Viviani ne, Carzoli ne, Falaschi 10, Mihajlovic 4, Nnabuife 4, Cantini 6, Gutierrez 17. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 17/31 (55%) da due, 10/23 (43%) da tre, 11/17 (65%) ai liberi, 30 rimbalzi (28 dif, 2 off), 10 assist.

Parziali: 14-19, 36-37 (22-18), 60-52 (24-15), 74-75 (14-23)

Arbitri: Emmanuele di Genova, Deliallisi di Livorno.