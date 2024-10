Prima vittoria esterna per l'Use, sconfitto Legnaia

Al secondo tentativo si fa festa anche lontano da casa. Con due punticini di scarto ed il batticuore finale, l’Use Computer Gross espugna il campo di Legnaia dopo una gara piacevole ed equilibrata fino agli ultimi giri di lancetta. Lì la differenza la fa una volta ancora Rosselli che, negli ultimi due minuti, prende in mano le redini del gioco non sbagliando nemmeno una scelta e indicando ai compagni la via da seguire. Il brivido è nel possesso finale quando la squadra fiorentina tira ben due volte senza però trovare mai la via del canestro e così si torna a casa con due punti che chiudono una settimana impegnativa.

La tripla di Nepi apre i giochi con Quartuccio che non gli è da meno: 3-3. Legnaia azzanna subito la partita ancora con l’ex Abc che, memore dei 37 fatti con Siena, porta i suoi sul 10-5 approfittando anche del fatto che la mira biancorossa è sbilenca. La mette a posto Giannone che da fiducia anche a Quartuccio, bravo prima ad appoggiare il 10-9 e subito dopo a mettere la seconda tripla su altrettanti tentativi: 10-12. Dall’arco viaggiano bene anche Sesoldi e Maric ed al 10’ siamo 14-18. Il solito Nepi impatta a 18 e Giannone ne mette quattro consecutivi. Uno dei due ex, Scali (l’altro è l’assistente Gennaro Nudo) riavvicina i suoi ma le distanze restano ridotte con le due squadre che danno la sensazione di continuare a studiarsi. Sensazione che svanisce quando Maric si accende con due triple in dieci secondi (22-30) che obbligano coach Lilli al minuto. Baccetti non perde la buona abitudine di metterla dall’arco (24-33) ma il finale di parziale è tutto fiorentino ed al riposo siamo 37-35 col sigillo, manco a dirlo, di Nepi. Le due squadre continuano a viaggiare a braccetto e danno vita ad una gara piacevole con cesti anche di buona fattura, specie quando la palla parte dalla mano di Rosselli. Mini-allungo Legnaia nel finale (55-51) ma, dopo il 55-54 del 30’ con un gioco da 3 di Giannone, quella che era una sensazione diventa certezza: i conti si faranno nel finale. Maric si fa sentire subito con la due bombe in serie (57-60) senza però mai riuscire ad allungare seriamente. Quartuccio si togli lo sfizio di un gancio al centro dell’aera (59-63) e, poco dopo, Scali riequilibra le cose: 63 per entrambe al 6’. Legnaia prova con la zona e Rosselli capisce che la cosa più saggia da fare è prendere la palla ed andare a caccia di liberi. Con due viaggi in lunetta, firma così il 65-66 pari a meno di due minuti dalla fine. Sbaglia Scali, Rosselli subisce un antisportivo, mette i liberi del 65-68 e, sulla rimessa successiva, Maric non trova il canestro. Legnaia la deve mettere e lo fa con Bruno: 67-68. Rosselli sbaglia la tripla, ma Firenze non segna e Baccetti subisce fallo a 9 secondi dalla sirena. Il giovane play ne mette uno (67-69) e coach Lilli chiama minuto. Legnaia ha due possibilità. Prima tira per vincere ma Nepi sbaglia la tripla e, sul rimbalzo, ecco l’errore di Nessi. E’ andata.

67-69

OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE

Landi ne, Pedicone 5, Isaia ne, Merlo 3, Bellugi ne, Bruno 10, Scali 11, Stoch, Nessi 10, Nepi 21, Senghor 4, Pieri 3. All. Lilli (ass. Nudo)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 11, Baccetti 7, Sesoldi 4, Rosselli 9, Ramazzotti ne, De Leone 6, Mazzoni, Quartuccio 11, Tosti 4, Giantini ne, regini ne, Maric 17. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano e Baldini di Castelfiorentino

Parziali: 14-18, 37-35 (23-17), 55-54 (18-19), 67-69 (12-15)

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

