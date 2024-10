Azienda fa corsi per trovare personale, FdI: "Grave insufficienza di PD e Regione"

“Un’importante azienda dell’Empolese non trovando personale specializzato, ha deciso di avviare dei corsi di formazione per i giovani in cerca di lavoro. Un’iniziativa lodevole che testimonia la grande capacità imprenditoriale del nostro tessuto produttivo.

Da diversi anni denunciamo il fatto che la Regione Toscana non abbia una offerta formativa adeguata all’odierno mercato del lavoro e questa storia ne è la riprova. Le aziende sono alla ricerca di figure altamente specializzate e il sistema di accreditamento dei corsi di formazione della Regione Toscana non è in linea coi bisogni dell’impresa. Non è possibile che in due anni siano stati erogati più di 40 corsi per tecnici tatuatori e poi le aziende siano costrette a realizzare corsi formativi propri!

In tutto questo stona, e non poco, che il sindaco Londi abbia voluto mettere il cappello sull’iniziativa. Se mancano i corsi di formazione la responsabilità è esclusivamente del Pd che non si è mai occupato seriamente di quest’ambito” lo affermano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Sandra Bianchini e il consigliere comunale di centrodestra a Montelupo Fiorentino Federico Pavese.

Fonte: Ufficio stampa

