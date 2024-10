Castelfiorentino, chiusura locale per droga

"A Castelfiorentino che esiste il problema della sicurezza è un dato di fatto. È una cosa triste da rilevare, ma sicuramente non la si può negare.

Dopo la chiusura di due esercizi commerciali andata alle cronache, proprio per questo grave problema dobbiamo mettere in campo tutte le misure necessarie a poter tutelare i nostri giovani e la nostra comunità da chi fa soldi vendendo alla gente la morte. Al di là dell' iter giudiziario, dove spetta ai magistrati fare luce sulle vicende in questione, c'è chiaramente l'esigenza di garantire un controllo capillare del territorio .

Bisogna anche seriamente valutare corsi e campagne di sensibilizzazione per le scuole e per le famiglie, per informare ed educare a contrastare il fenomeno della tossicodipendenza".

Urso - Fabbrocini, Consiglieri Comunali Fratelli d’Italia Castelfiorentino

