Nuova stagione per 'Libri a Pacchi': primo ospite Andrea Maestri

Il Circolo Arci G. Pacchi di Fucecchio presenta il primo appuntamento della nuova stagione di “Libri a Pacchi”, ciclo di incontri dedicati alla letteratura e alla saggistica contemporanea, con la presenza degli autori. Sabato 19 ottobre alle ore 17.30 il protagonista dell’evento sarà il libro “Il penultimo respiro di Gaza” di Andrea Maestri, con la presenza dell’autore. A presentare la serata Alberto Cafaro e Sara Matteoli.

Andrea Maestri, avvocato ed ex parlamentare, presenta il suo lavoro sul genocidio in corso, ci racconta e denuncia i diritti umani violati, e apre una riflessione sulla responsabilità e sulle azioni di resistenza possibili di un popolo che ha attraversato decenni di conflitto e di crisi umanitaria, ma nonostante tutto mantiene un grande attaccamento alla vita con tenacia e resistenza. Attraverso una narrazione intensa, Maestri invita il lettore a riflettere sulle responsabilità politiche e morali della comunità internazionale, spesso spettatrice silenziosa di un dramma che coinvolge intere generazioni.

Durante l’incontro sarà possibile approfondire con l’autore i temi trattati nel libro, affrontando questioni centrali come la violazione dei diritti umani, la sofferenza dei civili e la complessità geopolitica di una regione che non conosce tregua. Non mancate a questo importante appuntamento della rassegna "Libri a Pacchi", un'occasione unica per ascoltare dalla voce di uno degli autori più impegnati sul fronte dei diritti umani una storia che tocca le corde della nostra coscienza e ci informa su ciò che sta realmente accadendo in uno dei teatri di conflitto più complessi e difficili da raccontare.

Fonte: Ufficio stampa

