Montespertoli cardioprotetto: ad oggi sono dodici i Defibrillatori Automatici Esterni sul territorio

Il Comune di Montespertoli continua a investire nella sicurezza e nel benessere della propria comunità. Questo weekend sono stati ufficialmente inaugurati due nuovi Defibrillatori Automatici Esterni (DAE), collocati in punti strategici per garantire un accesso rapido in caso di emergenze cardiache.

Il primo DAE è stato donato dalla Farmacia Nova ed è stato installato a fianco del negozio in viale Matteotti, 33. Il secondo dispositivo (acquistato grazie al contributo della P.A. Croce d’Oro e al sostegno dei cittadini, raccolto durante le cene di solidarietà.) si trova nella località di Tresanti (all'altezza del civico 106).

L'Amministrazione comunale, insieme alla Croce d’Oro, hanno sottolineato l'importanza di questi strumenti salvavita durante le inaugurazioni.

“L’obiettivo è realizzare una vera e propria “rete salvavita” a disposizione di tutti i nostri cittadini perché i defibrillatori possono realmente salvare la vita in attesa che arrivino i soccorsi. Andiamo molto fieri del progetto "Montespertoli ci sta a cuore" perché siamo consapevoli che la presenza dei DAE è comunque un fatto rilevante per la sicurezza di tutti i nostri cittadini. Colgo l’occasione per ringraziare la Croce d’oro per l’impegno profuso nella formazione degli insegnanti e dei cittadini e per il costante supporto nella gestione dei defibrillatori.” aggiunge l’Assessora, Daniela Di Lorenzo.

“La presenza sul territorio comunale di postazioni di defibrillazione opportunamente posizionate e segnalate, e di cittadini in grado di riconoscere rapidamente un arresto cardiaco, di praticare una rianimazione cardiopolmonare di qualità e di utilizzare questo semplice ma prezioso dispositivo salvavita, può permettere di donare una seconda chance di vita ad una persona.” conclude Mariano Falcini, presidente della P.A. Croce d’oro di Montespertoli.

Entrambi i dispositivi sono accessibili 24 ore su 24 e sono parte di un piano più ampio di mappatura del 118 e di manutenzione della P.A. Croce d’oro nel comune, con l'obiettivo di rendere Montespertoli un paese sempre più cardioprotetto. Ad oggi sono dodici i defribillatori installati nel territorio (uno dei quali è presente all'interno di ciascun plesso scolastico), compreso il DAE che sarà installato a San Quirico.

Domenica 10 novembre si terrà un pranzo benefico per finanziare l'installazione di un nuovo DAE a Botinaccio. L'evento avrà luogo presso la pizzeria Silvano alle ore 13:00. È necessaria la prenotazione, contattando il numero 347 53 57 755.

