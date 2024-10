Viola il divieto di avvicinamento alla ex, arrestato

Era sottoposto a divieto di avvicinamento alla ex compagna ma lo ha violato e sono entrati in azione i carabinieri. I militari di Calci hanno così arrestato un 47enne in considerazione delle ripetute violazioni al divieto.

L’Autorità Giudiziaria era già intervenuta nel recente passato imponendo all’uomo il divieto di avvicinamento alla ex, divieto che però è stato disatteso. Pertanto ha ritenuto necessario applicare, nei confronti del soggetto, la misura più afflittiva e deterrente degli arresti domiciliari, provvedimento eseguito dai carabinieri che, dopo averlo rintracciato e redatto a suo carico i necessari atti, lo hanno portato alla sua abitazione.

