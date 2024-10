A Montelupo il campionato mondiale di addestramento per cani Riesenschnauzer

Come già accaduto nel 2013 e nel 2023, anche nel 2024 si svolgerà, presso lo Stadio Comunale “Carlo Castellani”, il 32° Campionato Mondiale di Addestramento per la razza Riesenschnauzer. La manifestazione avrà luogo nei giorni 24, 25, 26, 27 ottobre prossimi, e vedrà la partecipazione di 11 nazioni. I concorrenti si misureranno insieme ai propri cani in prove di ricerca, obbedienza e difesa. L’ingresso allo Stadio Castellani sarà gratuito.

L’organizzazione dell’evento è stata affidata, per questa edizione, al C.I.S.&P. Club Italiano Schnauzer & Pinscher, che ha delegato Ario de Benedictis, esperto di addestramento cinofilo. L’evento ha lo scopo primario di dimostrare come l’Utilità e Difesa non sia uno sport fine a se stesso, ma quanto invece sia utile per l’impiego del cane nel sociale.

In concomitanza con il Campionato di Addestramento, avrà luogo anche il 7° Campionato di Pista, durante il quale i concorrenti lavoreranno con i propri cani in prove di ricerca olfattiva: per tali prove, che necessitano per il loro svolgimento di spazi di terreno molto estesi, è stata scelta come location la Tenuta “il Colle” dei Fratelli Ripanucci, con sede a Lajatico.

Questo il programma:

giovedì 24 ottobre, ore 16.15 – Cerimonia di apertura, con parata di tutti i concorrenti con i cani e partecipazione della Filarmonica “G.Verdi” di Signa

venerdì 25 e sabato 26 dalle ore 8.30 alle 17.00 – Svolgimento delle prove di obbedienza e difesa

domenica 27 dalle 8 alle 12.00 – Svolgimento prove di obbedienza e difesa e a seguire, dalle ore 14.45, dimostrazione della Guardia di Finanza con cani antidroga e cash-dog, intervento della Filarmonica “G.Verdi”, cerimonia di chiusura con premiazioni, parata di chiusura e consegna della bandiera.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

