Antiga non è più l'allenatore della Savino Del Bene Volley

La Savino Del Bene Volley comunica che Stéphane Antiga non ricoprirà più il ruolo di allenatore della prima squadra. Di seguito la nota.

"Questa decisione, presa dal Club con profondo rispetto per il percorso professionale di Antiga, è motivata dalla volontà di garantire alla squadra le migliori condizioni per affrontare una stagione appena iniziata e ricca di obiettivi ambiziosi. Dopo una valutazione si è constatata una diversità non conciliabile di vedute sul percorso di sviluppo tecnico della squadra.