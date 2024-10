Porta a porta, i sacchi disponibili anche dall’Ufficio Tributi di Montespertoli

A partire dalla prossima settimana, i sacchi per la raccolta di imballaggi e per la raccolta di supporti igienici saranno disponibili non solo presso gli Infopoint di Alia Servizi Ambientali, ma anche presso l’Ufficio Tributi del Comune di Montespertoli. Questa nuova modalità mira a facilitare i cittadini nel reperimento dei sacchi ampliando le opzioni di ritiro per garantire un servizio più capillare e accessibile.

Questi gli orari di ritiro presso l’Ufficio Tributi: martedì 8.30 – 13.00. Giovedì 8.30 – 13.00 e 15.00 – 17.30. I cittadini interessati potranno quindi recarsi negli orari indicati per ritirare i sacchi a seconda delle proprie esigenze.

Ritiro presso l'Infopoint di Alia a Montespertoli

È sempre possibile ritirare i sacchi per la raccolta degli imballaggi e dei supporti igienici, nonché i bidoni, presso l'Infopoint di Alia, che rimane attivo per questo servizio, situato al Magazzino Comunale di via Montelupo n. 25/27. Il servizio è disponibile ogni sabato mattina, dalle 8.00 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’Ufficio Tributi ai numeri: 0571600239, 0571600240, 0571600242, 0571600245

Notizie correlate