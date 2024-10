Trovato cadavere di un uomo nei fossi in centro a Livorno

Il cadavere di un uomo di cinquanta anni circa è stato trovato a Livorno. Alcuni passanti lo avrebbero visto lungo le acque dei Fossi, vicino alla dogana d'Acqua, nei pressi degli Scali delle Macine. L'uomo era privo di documenti

Sul corpo, ora a disposizione dell'autorità giudiziaria, non ci sarebbero segni di violenza. La polizia ha avviato gli accertamenti anche per risalire all'identità. Tra le ipotesi, potrebbe pure trattarsi di morte in seguito a un probabile malore.

Oltre agli agenti, sul posto è arrivata un'ambulanza con il medico della Misericordia di Livorno che ha constatato il decesso e i vigili del fuoco della sezione Porto che hanno recuperato il cadavere.

Notizie correlate